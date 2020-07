Espanya vol jutjar fins a 105 persones pel 'cas Emperador'

Centra el judici per la causa primera de BPA, coneguda com a ‘cas Gao Ping’

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:42

Redacció Andorra la Vella

El jutge de l’Audiència Nacional espanyola José Luis Calama va dictar un aute en el qual proposava jutjar un total de 105 persones en la causa anomenada operació Emperador, la macroorganització criminal liderada pel ciutadà xinès Gao Ping per dur a terme una “activitat sistemàtica” de frau fiscal i blanqueig de capitals entre el 2010 i el 2012. Aquesta operació centra el judici per la causa primera de BPA, ara mateix suspesa en espera dels recursos que es puguin presentar després que el Tribunal de Corts va rebutjar totes les qüestions prèvies presentades per les defenses dels 24 processats en el conegut com a cas Gao Ping.

En l’aute de transformació de la causa en procediment abreujat, el titular del jutjat central d’instrucció 4 envia les diligències a la sala penal per fets que constitueixen, segons el seu criteri, delictes d’organització criminal, blanqueig de capitals, contra la hisenda pública i delicte continuat de falsificació de documents mercantils i públics. La resolució, que posa fi a la instrucció d’aquest procediment, dona un termini de deu dies a la fiscalia anticorrupció i les acusacions perquè sol·licitin l’obertura de judici oral formulant un escrit d’acusació o el sobreseïment de la causa o bé, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries que considerin indispensables. A més de contra Gao Ping, el jutge dirigeix el procediment contra membres de la guàrdia civil i de la policia, com ara l’inspector de la brigada d’estrangeria Miguel Ángel Gómez Gordo, empleats de banca, empresaris i fins i tot joiers experts en diamants, que col·laboraven en el blanqueig. També proposa jutjar Ignacio García Jordá, conegut com Nacho Vidal.