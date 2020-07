Encamp engega avui els 'mercats a la plaça'

El cap de setmana del 25 de juliol es farà a la plaça de l'església del Pas de la Casa

Actualitzada 10/07/2020 a les 09:53

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp engega aquest cap de setmana els 'Mercats a la plaça', una fira d'artesania d'inspiració medieval que se celebra a la plaça Sant Miquel, el carrer Major i la plaça del Consell. Les parades a l'aire lliure des d'avui a les 19 hores fins a les 22 hores, dissabte de 9 del matí a 10 del vespre i diumenge de les 9 a les 19 hores. El cap de setmana del 25 de juliol el mercat es farà a la plaça de l'església del Pas de la Casa, de les 8 a les 20 hores, i diumenge de les 8 del matí a les 6 de la tarda. La iniciativa s'emmarca en les accions i mesures incloses en el pla de xoc per dinamitzar el centre de la parròquia amb activitats. Així mateix, aquesta setmana el comú ha iniciat les 'tardes d'estiu', amb espectacles infantils per a infants de dilluns a dijous, així com les activitats esportives a l'aire lliure o l''Encamp en clau de llum' que aquest any se celebra al vespre i no a la nit per les restriccions horàries aplicades arran de la pandèmia.