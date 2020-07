Càritas Andorrana reobre dilluns el Rober social

El centre de recollida de roba de segona mà romandrà obert de dilluns a dijous de 9 h a 13 h

Rober de Càritas Rober de Càritas DdA

Actualitzada 10/07/2020 a les 12:24

Redacció Andorra la Vella

Càritas Andorrana ha informat que el Rober social reobrirà dilluns amb totes les seves funcionalitats. Després del tancament d'aquest servei a causa de la pandèmia, els ciutadans podran dispositar la roba de segona mà en els contenidors ubicats a la zona exterior de les instal·lacions i les famílies que ho necessitin podran optar per comprar a preus especials. El centre romandrà obert al servei dels usuaris de dilluns a dijous, de 9 h a 13 h.

Càritas preveu una resposta important de la ciutadania per a la donació de roba, ja que durant el confinament molta gent ha aprofitat per fer triatge i es mostrarà solidària amb les famílies més necessitades. En aquest sentit, l’increment d’espai de les noves instal·lacions del Rober, ubicades a la nau número 6 del Camí Borda Nova d’Andorra la Vella, permetrà intensificar la tasca de recollida, distribució i triatge del tèxtil que vagi arribant. A més, l'entitat ha informat que per minimitzar els riscos i seguint les recomanacions de Govern, la roba recollida es deixarà en quarantena un mínim de 48 hores i passarà per un tractament de vapor de més de 60º abans de ser exposada per a la venda o la donació.