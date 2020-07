Andorra va tancar el 2019 amb 11.260 societats actives, un increment anual del 4,8%

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:41

Redacció Andorra la Vella

El registre de societats va tancar el 2019 amb un total de 11.260, xifra que suposa un increment del 4,8% respecte d’ara fa un any. En xifres absolutes, aquest augment suposa 515 noves empreses. En aquest sentit, cal recordar que el 2018 el nombre total va ser de 10.745. Pel que fa a la forma jurídica, la majoria de les que hi ha al Principat van adoptar la societat limitada, amb un 48,9% del total.

En relació amb com s’havia produït aquest augment, el departament d’Estadística va informar ahir en una nota de premsa que l’any passat s’havien creat un total de 682 societats. No obstant això, aquest valor va suposar un retrocés vers la creació d’empreses el 2018, ja que en aquella anualitat es van donar d’alta un total de 801 noves societats. De la mateixa manera el tancament de societats també va ser més elevat el 2019, en què es van dissoldre un total de 167 societats. Aquesta xifra va suposar un increment del 31,5% respecte del mateix període del 2018.