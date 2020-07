Andorra ja no té cap malalt actiu de Covid quatre mesos després

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:47

EL PS PREGUNTA PER LES VACANCES DELS AFECTATS PER LA REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL

El PS va tramitar ahir una sèrie de preguntes escrites sobre el dret de les persones que estan afectades per la reducció de la jornada laboral. La consellera general, Judith Salazar, va demanar la interpretació que fa el Govern respecte al dret de meritar vacances pagades pel temps treballat d'aquests empleats i com s'han de remunerar. El PS va recordar que la Constitució exposa a l'article 29 que "tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades". Així mateix, van apel·lar també a l'article 2 de la Carta social europea que diu que "per garantir l'exercici efectiu del dret a unes condicions de treball equitatives, les Parts es comprometen a concedir vacances anuals pagades de quatre setmanes com a mínim".

Andorra ja no té cap malalt amb Covid-19, segons va informar ahir el Govern. Les proves de detecció de la malaltia de l’únic pacient que quedava al país amb coronavirus han donat un resultat negatiu. És la primera vegada en quatre mesos que no hi ha ningú diagnosticat amb Covid-19 al Principat. Així mateix, amb aquesta nova alta el nombre de recuperats puja a 803, mentre que els casos totals de persones que han patit la infecció es manté en 855, ja que no hi ha cap cas nou des del 18 de juny, i el nombre de defuncions segueix en 52 persones.D’altra banda, el Govern va respondre ahir a la demanda d’informació que va formular al maig el PS amb relació a les dades de mortalitat a Andorra dels mesos de març, abril i maig dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, així com del 2020. En aquest sentit, destaca que entre el març i l’abril d’enguany van morir fins a 103 persones, una xifra que suposa una sobremortalitat del 80,7% respecte a la mitjana del mateix període en els anys anteriors. Són 46 més que la mitjana en el mateix període del 2015 al 2019, una xifra que és “coherent” amb les 42 defuncions confirmades per Covid-19 en aquests dos mesos, com també que s’han concentrat en el grup de persones majors de 71 anys. En comparació amb regions de l’estat veí del sud, està per damunt de Catalu­nya (67%), però per sota Castella-la Mancha (105%) i Madrid (131%)."Aquestes dades les vam haver de demanar perquè, a diferència d’altres països, no estan publicades a la web d’Estadística”, va lamentar el PS.