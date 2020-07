Les ONG detecten més pobresa tot i els recursos disponibles

Actualitzada 09/07/2020 a les 06:19

LA CREU ROJA DIFON ELS SEUS SERVEIS A TRAVÉS DE VOLUNTARIS

Una vintena de voluntaris de la Creu Roja inundaran des d’avui fins diumenge les avingudes Meritxell i Carlemany, així com la zona de l’hospital, per informar i sensibilitzar dels programes i accions que proposen. L’objectiu és donar a conèixer l’entitat, reforçar-ne la presència i transmetre el compromís vers la població. L’ens reconeix que té més visibilitat arran de la pandèmia i vol difondre els serveis més enllà de campanyes de donació de sang.

L’increment de la pobresa al país és un fenomen que fa dies que constaten les diferents organitzacions sense ànim de lucre del Principat. Tot i això, l’impacte del problema se’ls fa difícil de quantificar i asseguren que hi ha prou recursos per atendre les necessitats de qualsevol persona que es trobi en una situació de vulnerabilitat. Per això, algunes es plantegen si cal donar més difusió dels serveis.En aquest sentit, el director de la Creu Roja, Jordi Fernández, va dir que “gràcies al sentiment solidari vam aconseguir més de 8.000 quilos de menjar que hem distribuït de manera directa i a través d’entitats com Càritas o de figures com mossèn Ramon de Canillo, perquè tenen famílies detectades que es troben en una situació de vulnerabilitat”. De fet, el mossèn va indicar que “la Creu Roja m’ha ofert menjar per a AINA perquè no saben què fer-ne. Si la Creu Roja està en aquesta situació i hi ha persones que busquen menjar a la brossa, hem de donar a conèixer millor els recursos que tenim perquè hi ha menjar per a tothom”.Per la seva part, mossèn Pepe Chisvert, que s’ocupa de Càritas laurediana i del Rebost Solidari, va confessar que “em fa molta llàstima la vostra notícia d’avui [ahir per al lector]” i va afegir que “jo també m’he trobat persones buscant menjar a les escombraries en altres llocs i la foto i l’article m’han fet pensar molt”. “Soc conscient que això passa i la gent s’escandalitza però és el món d’avui”, va afirmar, per sostenir que “no és un problema de recursos sinó de donar-los a conèixer”. “Nosaltres tenim un banc d’aliments i si s’acaba n’aconseguirem o n’anirem a buscar. Hem de donar publicitat perquè la gent sàpiga que tenim aquest recurs i que si hi ha un veí, un conegut o algú il·legal al país li donarem menjar, no demanem res”.Respecte a les possibles causes que fan que les persones recorrin als contenidors en comptes d’anar a les entitats, Fernández va posar en relleu que “hem detectat famílies que els costa adreçar-se a una entitat que els ajudi per vergonya”, i va remarcar que “pensem que és més un tema d’obstacle moral i de vergonya perquè la feina de difusió que hem fet és important i crec que s’ha donat a conèixer el servei”. És per això que va comentar que “estem intentant trencar aquesta barrera psicològica i arribar a la gent per ajudar”. A més, mossèn Ramon va comentar que “si és gent que no té papers s’amaga per por”.Des del ministeri d’Afers Socials van declarar que “no s’ha assistit aquestes persones perquè no les tenim identificades”. Tot i això, un gran nombre de lectors va fer saber ahir al Diari que és més habitual del que sembla. El Joan va apuntar que “fa anys que passa, si volem creure que són estrangers i que els podem fer fora quan ens molesti anem molt equivocats”. En la mateixa línia, la Laura va assenyalar que “fa temps que a Encamp hi ha persones buscant a les escombraries, i no són temporeres, sinó gent gran i de mitjana edat”, i tot seguit va afegir que “els que parlen de sense papers haurien de sortir més sovint a primera hora del matí i veurien persones buscant entre la brossa. És molt trist però és una realitat d’abans de la pandèmia”.Tanmateix, l’Albert i el Ramon van expressar que al vespre hi ha gent que va a buscar menjar a les escombraries de l’Andorra 2000, el Caprabo i el River. I el Hanns va indicar que a la deixalleria de l’aparcament de davant de Correus i als contenidors de prop de Ferba també és habitual, i va valorar que “fa anys que hi ha aquesta problemàtica i no és conseqüència de la Covid, tot i que la pandèmia l’ha agreujat”.