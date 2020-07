La Massana contracta onze treballadors en situació d'atur

Actualitzada 09/07/2020 a les 06:39

Redacció Andorra la Vella

Onze treballadors s’han incorporat a la plantilla del comú de la Massana a partir d’una de les mesures socials adoptades per la crisi de la Covid-19 i en aquest cas destinada a persones que s’han quedat sense feina. La cònsol major, Olga Molné, va explicar ahir durant la presentació del programa de contractació de personal temporal que després de constatar que moltes persones s’adreçaven al comú per demanar si hi havia llocs de feina es va decidir que aquest estiu, a banda de les contractacions habituals per als serveis turístics o per al departament de Joventut, es contractaria treballadors temporals amb l’objectiu d’ajudar les economies familiars. “Vam treure un concurs públic a mitjan juny oferint nou places, però finalment hem pogut ampliar la partida i contractar onze persones, que ja s’han incorporat al lloc de feina”, va explicar Molné, que es va mostrar satisfeta amb la tasca que estan fent els nous contractats. Es tracta d’un projecte social i el requisit era haver-se quedat sense feina.