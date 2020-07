L'Associació Eix Central culmina el procés de fusió

Des d'ahir al vespre ´forma una única entitat per defensar els comerços situats a Meritxell, Carlemany i travesseres, i el carrer Maria Pla

Actualitzada 09/07/2020 a les 13:32

Redacció Andorra la Vella

L'L’Associació Eix Central va celebrar ahir al vespre l'assemblea general extraordinària amb la qual va culminar el procés d’integració de les associacions de comerç d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en una única entitat estructurada. L'objectiu d'aquesta serà defensar els interessos dels comerciants, restauradors, hotelers i professionals situats a les avingudes Meritxell, Carlemany i travesseres i el carrer Maria Pla. Fins ahir, Eix Central estava integrada per les associacions de Meritxell, Vivand i Fener Boulevard, però aquestes es van dissoldre per formar-ne una sola. Cal recordar, però, que ja feia més d’un any que les tres associacions “funcionaven, de facto, com una sola entitat, perquè els nostres interessos son completament coincidents i els empresaris i professionals que en formem part tenim molt clar que hem d’unir esforços en benefici de tots”, tal i com va explicar la presidenta d'Eix Central, Sonia Tebra, que ahir va ser reelegida presidenta.

A la Junta Directiva l'acompanyen Joan Babot com a vicepresident (fins ara president de Fener Boulevard), així com Cristina Palmitjavila i Jorge Fonseca, com a secretària i tresorer respectivament (fins ara membres de Vivand). Els vocals Joan Prat, Enric Martí, Jordi Ballbé, Èric Mils, Marta Palau, Alfonso Torreño, David Grau, Roger San Gil, Montse Resina i David Fraissinet (en tant que membre honorífic) completen la Junta de l’entitat.

L’Associació Eix Central té la missió de promocionar la marca The Shopping Mile, així com dinamitzar les avingudes de la capital i Escaldes-Engordany.