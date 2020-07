Impagament als metges per l'allau de les consultes

Actualitzada 09/07/2020 a les 06:24

NOMÉS QUEDA UN CAS ACTIU DE COVID

El ministre de Salut va fer un repàs de les dades sanitàries del país amb relació a la pandèmia provocada per la Covid-19. Així doncs, Martínez Benazet va confirmar que ja només queda un cas actiu de coronavirus al país dels 855 que s’havien produït i que aquesta persona no estava hospitalitzada. El titular de Salut també va dir que no s’havia produït cap nou contagi des del 18 de juny i va recordar que no s’havien deixat de fer cribratges selectius. En aquest sentit, va confirmar que els primers dies de juliol s’han fet fins a 709 proves TMA i que totes han donat resultats negatius.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va afirmar ahir, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que els metges cobraran totes les visites telemàtiques que han realitzat durant la pandèmia. En aquest sentit, el titular de la cartera de Salut va exposar que “el retard en el cobrament de les visites telemàtiques que s’han fet durant la pandèmia és pel col·lapse i la gran quantitat de visites que es van generar. I això va ser per la sorpresa que vam tenir en detectar un nombre més elevat de positius en IgM del que havíem previst”.A més a més, el ministre va confirmar que “he parlat amb la direcció de la CASS i m’han confirmat que l’ordre de pagament fins al mes de maig ja està cursada, i que s’haurien de rebre durant els propers dies”. Pel que fa a les del mes de juny, va confirmar que els dies vinents també es cursarien els pagaments corresponents. Martínez Benazet va voler aprofundir en la teleassistència i va afirmar que aquesta pràctica “com a mínim continuarà fins al setembre”. No obstant això, i tenint en compte la bona acollida de la pràctica, el titular de la cartera de Salut va afirmar que “farem els protocols pertinents per instal·lar la teleassistència més enllà de la Covid-19. Pensem que és un bon sistema perquè es pugui convertir en pràctica habitual”. El ministre també va anunciar que s’havia aprovat el reglament que regula la derivació a visites de metges fora d’Andorra i que tindrà validesa d’un any.D’altra banda, i amb relació als rebrots que s’han produït les darreres setmanes, el ministre va insistir en la importància de “mantenir el distanciament d’un metre i mig, l’ús de la mascareta i de la higiene de mans”, i va recordar que “nosaltres no som una illa i a més a més vivim del turisme, així que és molt complicat poder controlar totes les entrades de persones al país; per això cal que seguim els protocols”. Sobre si s’aplicaria alguna mesura relativa a les persones que puguin provenir de la comarca catalana del Segrià, el ministre va dir que “aplicarem el decret del 20 de maig, que preveu confinaments o una prova TMA i un test serològic amb confinament de vuit dies”.