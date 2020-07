El ministre de Presidènica, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat que les negociacions amb l'executiu espanyol començaran al setembre

Un aeroport per concretar Un avió abans d'enlairar-se de l'aeroport d'Andorra-la Seu, pel qual aposta el Govern. ARXIU

Actualitzada 09/07/2020 a les 11:47

Eduard Piera Andorra la Vella

El Govern iniciarà contactes amb l'executiu espanyol al setembre per poder establir un punt duaner a l'aeroport d'Andorra-la Seu. Així ho ha fet saber el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant el webinar que l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat aquest matí. Gallardo ha explicat que l'executiu treballa per facilitiar l'arribada de turistes de fora de l'espai Schengen, sobretot britànics, i ha defensat que la construcció de l'heliport és compatible amb l'aeroport, ja que pot servir per traslladar persones directament des de la infraestrucutra de la Seu fins al centre d'Andorra.