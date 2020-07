Espot és el polític que més confiança dona als ciutadans

El CRES ha presentat aquest matí els resultats de l'enquesta política que es va fer entre el 15 i el 29 de juny, on el cap de Govern és el més destacat per andorrans i residents

CRES enquesta El director del CRES, Joan Micó, durant la presentació dels resultats de l'enquesta política Twitter CRES

Actualitzada 09/07/2020 a les 11:23

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, és el polític que més confiança dona als andorrans i residents, segons l'enquesta que ha realitzat el CRES entre el 15 i el 29 de juny i que ha presentat aquest matí. Espot ha estat escollit 258 vegades de les 800 persones que s'ha entrevistat, fet que suposa un percentatge del 32,3%. El segueix el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, amb 69 vots, Pere López amb 26 i Eric Jover amb 20. Pel que fa a les persones que no són andorranes, la llista ha quedat en el mateix en ordre, ja que Espot l'encapçala amb 140 vots d'un total de 400 entrevistats, mentre que Martínez Benazet n'ha rebut 30, Pere López 8 i els ministres Eric Jover i Jordi Gallardo 7. Així mateix, el CRES ha destacat que un 97,5% dels nacionals sap qui és el cap de Govern i han puntuat la seva tasca amb un 7,5 sobre 10. Pel que fa al ministre de Presidència, Empresa i Economia, Jordi Gallardo, un 84.1% de la població sap qui és, però la puntuació baixa fins als 5,7 sobre 10. Pel que fa a Pere López, el percentatge és del 79,6% mentre que la nota per la seva tasca és d'un 5,5, la mateixa que ha rebut Carles Naudí, mentre que Josep Pintat té un 5,4. Els enquestats també ha valorat la gestió del Govern des de les darreres eleccions, amb una puntuació de 7,83 sobre 10 durant la Covid-19.

Els grups parlamentaris també han estat sotmesos a la votació dels enquestats. En aquest sentit, Demòcrates ha rebut un 6,93 sobre 10, el partit liberal un 6,02, Ciutadans Compromeses un 5,96, el PS un 5,88, i Terceravia un 5,67. Així mateix, l'enquesta revela que si ara se celebressin eleccions generals, el partit més votat seria Demòcrates, amb 539 vots de les 800 persones entrevistades, tot i que no aconseguiria la majoria absoluta.

