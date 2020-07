Els treballadors del Punt senten "indignació, por i incertesa"

En un comunicat, expressen el seu malestar amb la família Mallol per voler el desallotjament dels Cachafeiro en dos mesos

Actualitzada 09/07/2020 a les 19:47

Redacció Andorra la Vella

Els treballadors del Punt de Trobada han realitzat un comunicat conjunt en què han volgut donar la seva opinió sobre la petició de la família Mallol a la Batllia perquè els Cachafeiro abandonin el centre en un termini de dos mesos. "Es vol fer saber que el sentiment per part de tots els treballadors és d'indignació, de por i d'incertesa", han indicat en un comunicat conjunt. A més, han expressat el seu malestar perquè els Mallol ja han cobrat la indemnització de 7,2 milions d'euros i creuen que "ara no volen que la nostra empresa pugui recuperar-se de les fortes pèrdues causades pel tancament de fronteres per la pandèmia de la Covid-19". Segons han indicat els treballadors, el termini de dos mesos que vol la família propietària del terreny fa que "la nostra liquidació corri el perill de no poder-se fer efectiva i que moltes empreses del país i de fora, no puguin cobrar les factures".

El comunicat continua expressant la indignació que suposa per als treballadors que els Mallol, als quals recorden que l'edifici que hi ha a la propietat no el van construir ells, sinó els Cachafeiro, "ens tractin publica i obertament sense cap prejudici com un problema, i afirmant que no és seu". En aquest sentit, han recordat que seran els llogaters de la futura empresa, la qual com ja ha declarat públicament Pyrénées, hi treballaran molts dels actuals empleats.

Els treballadors també han assegurat que estan "cansats" i asseguren que són els més perjudicats per aquest afer, així com les seves famílies. "Estem patint molts problemes de salut agreujats per aquesta situació, ansietat, angoixes, nits sense dormir, mal humor, desànim general i tot això repercuteix en el nostre dia a dia i el de les nostres famílies", han indicat.

Finalment demanen que es tingui en compte que hi ha persones afectades darrere d'aquest desallotjament i que es faci tot el possible per "garantir els nostres drets i el nostre futur laboral".

#5 Marta Llamas love Armando

(09/07/20 20:36)



#4 Jefes

(09/07/20 20:20)



#3 María

(09/07/20 20:18)



#2 dc

(09/07/20 20:16)



#1 Sanitaria

(09/07/20 20:03)