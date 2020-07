Els grups gasten més de 450.000 euros l'any

Actualitzada 09/07/2020 a les 06:21

DEMÒCRATES PER ANDORRA REP MÉS DE 77.400 EUROS EN DONACIONS

Demòcrates per Andorra va rebre des de l’1 de gener fins al 30 de juny d’enguany més de 77.400 euros en donacions, segons l’edicte del Tribunal de Comptes que es va fer públic ahir al BOPA. En destaca la donació de 6.000 euros per part del cap de Govern, Xavier Espot, els més de 4.600 per part de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i els més de 4.400 per part del cònsol menor de la mateixa parròquia, Jean Michel Rascagneres, o els 5.250 per part del ministre Jordi Torres. El mandatari comunal d’Ordino, Josep Àngel Mortés, i el ministre Eric Jover també han fet donacions, amb 3.885 euros i 2.722 euros, respectivament. Al BOPA també es podrien trobar ahir les donacions fetes a Liberals, que en aquest cas ascendeixen a 48.370 euros. El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, va donar una quantia de 5.211 euros al seu partit, mentre que la consellera Sílvia Ferrer va transferir-ne més de 4.000 i la també parlamentària Eva López gairebé 4.000 euros més. El ministre Jordi Gallardo va fer una aportació de més de 5.000 euros i el ministre Víctor Filloy va superar els 5.400 euros. També hi ha donacions de la ministra Verònica Canals, de Judiht Pallarés o la secretària d’Estat Lara Vilamala.

La polèmica de salaris al Consell General ha acabat provocant la publicació de les retribucions de tots els seus càrrecs públics. De la informació facilitada ahir es pot extreure que els grups parlamentaris van gastar en total per al seu funcionament i durant el 2019 més de 450.000 euros. En concret, els que van gastar més van ser els socialdemòcrates –que tenen set consellers– i els demòcrates –que en tenen deu–, amb 126.000 euros i 116.000 euros, respectivament. Els següents de la llista són els liberals amb 83.600, terceravia amb 76.000 i Ciutadans Compromesos amb 50.400 euros.Les taules que es van fer públiques ahir i que a partir d’ara estaran a disposició dels ciutadans també mostren que des del mes de juny es fa efectiva la rebaixa salarial dels càrrecs públics per contribuir en la lluita contra la Covid-19. En concret, es mostra que la síndica general, Roser Suñé, passa de percebre els 6.920 euros a 5.536. En el cas de la subsíndica, Meritxell Palmitjavila, el salari passa dels 5.884 euros a 4.707. Els cinc presidents de grup (Carles Enseñat, Pere López, Ferran Costa, Josep Pintat i Carles Naudi) cobraran fins al desembre 3.444 euros en comptes dels 4.212 euros abonats fins ara pel Consell General. En el cas dels parlamentaris, passaran de percebre els 2.199 a 1.904 de juny a desembre. A aquests imports se’ls han de sumar els complements que reben els consellers que estan a ple temps i que són tres per part de DA (Mònica Bonell, Sandra Codina i Berna Coma), tres socialdemòcrates (Roger Padreny, Judith Salazar i Susanna Vela), i Carine Montaner i Raül Ferré per terceravia i Ciutadans Compromesos, respectivament. Els liberals no tenen actualment ningú a ple temps després de la renúncia de Costa al maig arran de la polèmica pel seu salari.Pel que fa a les remuneracions des de l’inici de la legislatura al maig fins al mes passat, els consellers generals que han tingut una retribució més elevada són el liberal Ferran Costa i la socialdemòcrata Susanna Vela, sense tenir en compte les dues síndiques. La pàgina web del parlament distingeix la part que cobren del Consell General –una retribució fixa en funció de si formen part de Sindicatura, de si són presidents de grup o si estan únicament com a consellers– i la part que reben des del seu grup parlamentari–que és variable segons el criteri de cada formació, ja que el reglament del Consell General dona aquesta llibertat–. En concret, el president del grup liberal ha rebut 84.425 euros, mentre que la consellera socialdemòcrata que també forma part de Sindicatura ha cobrat 62.420 euros.Per entendre les xifres s’ha de tenir en compte que Costa és president de grup parlamentari, càrrec pel qual es rep una retribució fixa per tots de 4.011 euros bruts mensuals. En el seu cas a més s’hi sumaven fins al maig 1.936 euros per estar a ple temps. A banda, el grup liberal li va pagar 3.048,13 euros més entre el maig de l’any passat i el juny d’aquest pels viatges que fa Costa per motius laborals a diferents delegacions internacionals.En el cas de la socialdemòcrata, el salari surt dels 2.143 euros mensuals bruts que se li paga des del Consell General per ser consellera i membre de Sindicatura més el plus per estar a ple temps que li atorga el grup i que en el seu cas és de 2.144 euros mensuals. En total, doncs, Costa ha percebut 57.029 euros per part del Consell General –pràcticament el mateix que la resta de presidents de grup– més 27.396 proporcionats pel grup parlamentari, mentre que Vela ha rebut 31.238 euros per part del parlament i 31.182 des del grup.