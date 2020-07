Els francesos només podran passar un cartró de tabac per la duana

Els ciutadans gals tenien dret fins ara a transportar dues unitats per persona des d'Andorra i Espanya

Actualitzada 09/07/2020 a les 10:50

Redacció Andorra la Vella

L'Assemblea nacional francesa va votar ahir a favor que els seus ciutadans només puguin passar un cartró de tabac per persona per les duanes d'Andorra i d'Espanya en lloc dels dos que tenien permesos fins ara. El ministre de Comptes públics, Olivier Dussopt, va afirmar que aquesta proposta té un objectiu de salut pública i és una mesura per donar suport als estancs francesos i tractar de combatre el contraban de tabac. El president de la comissió de finances, Eric Woerth també va assegurar que durant el confinament, la venda als estancs gals variava en funció de l'obertura de fronteres, un fet que afectava molt als comerciants del país. La decisió perjudica directament als comerciants del Pas de la Casa perquè el tabac és un dels productes més venuts als turistes de França arran de la diferència de preu, ja que en el país veí un paquet val 10 euros.

