El nombre de societats actives creix respecte al 2018

Les xifres indiquen que hi va haver un total de 11.260 societats, 515 més que l'any anterior

Actualitzada 09/07/2020 a les 10:28

Redacció Andorra la Vella

El nombre de societats actives inscrites al Registre de Societats Mercantils el 2019 ha augmentat un 4,8% respecte a l'any anterior, segons dades publicades pel departament d'Estadística. Les xifres indiquen que hi va haver un total 11.260 societats, 515 més que el 2018, tot i que la creació d'aquestes ha disminuït un 14,9%, ja que només es van registrar 682 societats vers les 801 que ho van fer l'any anterior. Pel que fa al nombre de societats cancel·lades, el 2019 es van dissoldre 167, xifra que representa un 31,5% més en comparació el 2018, quan en van ser 127.

Pel que fa al nombre d'inversions estrangeres directes, aquelles sol·licituds per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com per exemple la constitució d'una societat, la variació ha estat del -13% respecte el 2018, tot i que el volum d'inversió inicial declarada és d'un 88,1% més que aquell any i arriba a quasi els 337 milions d'euros. Les sol·licituds formalitzades el 2019, que s'han tirat endavant per un notari andorrà, han estat un 9,3% menys que a l'any anterior. El volum d'inversió formalitzada però ha augmentat el 82%, fins a gairebé els 277 milions d'euros, fet que multiplica en més de deu vegades els valors registrats l'any 2013. En aquest volum d'inversió han destacat els sectors d'inversions en cartera i de prestació de serveis.