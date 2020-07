Un total de 103 persones van morir entre el març i l'abril

Aquesta xifra suposa una sobremortalitat del 80,7% respecte a la mitjana del mateix període en els anys anterio

Hospital, Ambulància A l'hospital hi ha tres ingressats.

Actualitzada 09/07/2020 a les 12:53

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha respost avui a la demanda d'informació que va formular al maig el PS en relació a les dades de mortalitat a Andorra dels mesos de març, abril i maig dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, així com del 2020. En aquest sentit, destaca que entre el març i l'abril d'enguany van morir fins a 103 persones, una xifra que suposa una sobremortalitat del 80,7% respecte a la mitjana del mateix període en els anys anteriors. Són 46 més que la mitjana en el mateix període del 2015 fins el 2019, una xifra que és "coherent" amb les 42 defuncions confirmades per Covid-19 en aquests dos mesos, com també que aquestes s'han concentrat en el grup de persones major de 71 anys. En comparació a regions de l'estat veí, està per damunt de Catalunya (67%), però per sota Castella la Mancha (105%) i Madrid (131%).



Dades públiques

Amb la resposta de Govern, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha lamentat novament que les dades de mortalitat amb caràcter anual d'Andorra no esitguin publicades a la pàgina web d'Estadística a diferència d'altres països. "Aquestes dades les vam haver de demanar perquè, a diferència d'altres països, no estan publicades en la web d'Estadística. Als països europeus es troben disponibles dades per setmanes i amb indicació del motiu de la defunció", ha comentat la presidenta del PS, Susanna Vela.

#1 Covid ready

(09/07/20 14:15)