El Govern amplia un mes el termini per presentar els tributs del juliol

Serà obligatori fer de manera telemàtica tots els tipus d’IGI i les declaracions simplificades

Actualitzada 09/07/2020 a les 06:35

Eduard Piera Andorra la Vella

El Govern va aprovar ahir en consell de ministres ampliar el termini de presentació dels tributs que vencia el 31 de juliol fins al darrer dia del mes d’agost. El motiu d’aquesta decisió, tal com va explicar el ministre portaveu, Eric Jover, és que “no es produeixi una massificació de presentacions. Cal recordar que a banda de les obligacions habituals que hi ha en aquesta data, i que ja creen tensió al departament, hi ha les derivades dels ajornaments de presentació motivats per la pandèmia de la Covid-19”.

Concretament, els dos impostos que es veuen afectats per aquesta ampliació de termini són l’impost de societats i l’impost de renda als no residents fiscals.

A més a més, en la compareixença, en la qual també va prendre part el director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, es va establir l’obligatorietat de presentar de manera telemàtica tots els tipus impositius relacionats amb l’IGI, així com les declaracions simplificades de l’impost de societats per a empreses que tinguin un volum inferior als 600.000 euros. Per tal de facilitar aquests tràmits, el director general de Tributs i Fronteres va explicar que “hem fet una nova oficina virtual per tal de poder fer tots aquests tràmits de manera no presencial. Ara, serà accessible des de qualsevol navegador i també des del mòbil i és més intuïtiva, a la vegada que permetrà guardar les dades i no haver-les de validar en el moment i poder corregir possibles errors. Igualment s’ha habilitat el pagament amb targeta”.



Altres temes

En la mateixa compareixença, Jover va anunciar que s’havia aprovat una nova quota d’immigració per a autònoms de 250 persones, ja que l’actual estava a punt de vèncer. I sobre la petició de dimissió que li va fer SDP dimarts, va dir que “és lícit, però tots coneixem el seu tarannà i el to no brilla per la moderació, ni la ponderació, ni per la racionalitat”.