El PS demana al Govern per les vacances dels afectats per la reducció de jornada

Actualitzada 09/07/2020 a les 17:09

Redacció Andorra la Vella

El grup parlamentari socialdemòcrata ha tramitat avui una sèrie de preguntes escrites sobre el dret de les persones que estan afectades per la reducció de la jornada laboral. La consellera general, Judith Salazar, ha demanat la interpretació que fa el Govern respecte al dret de meritar vacances pagades pel temps treballat d'aquests empleats i com s'han de remunerar. El PS recorda que la Constitució exposa a l'article 29 que "tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades". Així mateix, apel·len també a l'article 2 de la Carta social europea que diu que "per garantir l'exercici efectiu del dret a unes condicions de treball equitatives, les Parts es comprometen a concedir vacances anuals pagades de quatre setmanes com a mínim".