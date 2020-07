El Copríncep s'interessa per les mesures de la Massana durant la crisi sanitària

Joan-Enric Vives continua les visites als comuns aprofitant la ronda de confirmacions a totes les parròquies

Joan-Enric Vives, Olga Molné, Eva Sansa El Copríncep i les cònsols, en la trobada d'aquesta tarda. Comú la Massana

Actualitzada 09/07/2020 a les 20:05

Redacció Andorra la Vella

Després de la seva visita ahir al comú d'Encamp, el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, s'ha trobat aquesta tarda amb les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, a qui ha mostrat interés per com s'ha viscut la crisi sanitària de la Covid-19 des del comú. Vives ha volgut conèixer les mesures socials que s'han aplicat, especialment per l’acompanyament a la gent gran, així com pel programa de contractacions de persones que s’havien quedat a l’atur, i ha mostrat novament el seu agraïment per la tasca duta a terme. "Els vull felicitar perquè era difícil per als comuns donat que venien d'unes eleccions", ha comentat.

El Copríncep continuarà demà la seva ronda de visites pels comuns, aprofitant les confirmacions dels infants a totes les parròquies, a Andorra la Vella.

