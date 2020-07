Andorra ja no té cap malalt per coronavirus

Els resultats de les proves TMA de l'única persona que patia la infecció han donat negatiu

Andorra ja no té cap malalt amb Covid-19, segons ha informat aquesta tarda el Govern. Les proves de detecció de la malaltia de l'únic pacient que quedava al país amb coronavirus han donat un resultat negatiu. És la primera vegada en quatre mesos que no hi ha ningú diagnosticat amb Covid-19 al Principat. Així mateix, amb aquesta nova alta el nombre de recuperats puja a 803 mentre que els casos totals de persones que han patit la infecció es manté en 855, ja que no hi ha cap cas nou des del 18 de juny, i el nombre de defuncions segueix en 52 persones.

