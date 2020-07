Una vintena de voluntaris informen de la tasca de la Creu Roja pels carrers

L'entitat reconeix tenir més visibilitat des de la pandèmia de la Covid-19 i creu que és el moment idoni per compartir les seves capacitats i difondre els seus serveis

Redacció Andorra la Vella

Una vintena de voluntaris de la Creu Roja Andorrana començaran demà a donar a conèixer les accions i les missions de l'entitats per l'avinguda Meritxell i Carlemany i la zona de l'hospital. Els voluntaris estaran des de les 10.00 fins a les 20.00 hores pels carrers entre dijous i diumenge. La Creu Roja Andorrana reconeix tenir més visibilitat des de la pandèmia de la Covid-19 i creu que és el moment idoni per compartir les seves capacitats i difondre els seus serveis. Per això, dona a conèixer l’àrea social més enllà de les campanyes de donació de sang i l’àrea operativa, que engloba departaments tan importants com el transport sociosanitari, el Centre Nacional de Formació, o logística que a més s'han revelats imprescindibles en moments de crisi.