SDP demana la dimissió de Jover per la condemna pel tuit sobre els Cierco

Donsión creu que ha de prendre la decisió per "higiene democràtica" i per respecte

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:32

Anna Ribas Andorra la Vella

Progressistes-SDP va demanar ahir la dimissió d’Eric Jover, ministre de Finances i portaveu de l’executiu, arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que va considerar que el tuit que va fer fa un any, i que titllava Ramon i Higini Cierco de de ser “una colla de bandolers”, són injuriosos. Segons la sentència, el ministre va cometre “una intromissió il·legítima que atempta contra el dret a l’honor” dels dos afectats i per aquest motiu se’l va condemnar a indemnitzar-los amb 2.500 euros, així com al pagament de les costes processals causades.

El secretari d’organització del partit, Josep Lluís Donsión, va recordar en la compareixença que quan Jover va escriure la piulada era ministre d’Educació, i va afegir que “no podem tolerar que un màxim representant de les institucions educatives en aquell moment faltés als valors ètics, que són l’eix dels models educatius”. En la mateixa línia, Elisabet Zoppetti, membre del partit, va afegir que “era ministre d’Educació en aquell moment i ara segueix sent ministre”. És per això que des de la formació política es van mostrar sorpresos pel fet que els partits de l’oposició al Consell General no n’hagin demanat la dimissió. “Ni Jover ha dimitit, ni el cap de Govern l’ha cessat, ens sembla molt greu i ens fa la sensació que tot ha quedat com una anècdota”, va reiterar. “Volem reclamar que marxi del Govern”, va afirmar.

La formació considera que “sembla evident que no pot continuar al seu seient del consell de ministres” per tres motius: per higiene democràtica, per respecte a les institucions i per respecte als valors morals que ha de mantenir un representant de les institucions. “En acceptar el seu càrrec de ministre, Jover es va comprometre a complir i fer complir les lleis i la Constitució, i la sentència comprova, constata i declara que ha violat la llei i trepitjat el seu jurament o promesa”, van apuntar, per afegir que el ministre “no té cap legitimitat” i que “no pot continuar ni un minut més”.