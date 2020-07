Prorrogats els terminis de declaració de l'impost de societats i de renda de no residents

Govern obliga a presentar telemàticament la declaració simplificada de l'impost sobre societats i les liquidacions de l'IGI

El juliol sol ser un mes de molta ca`rrega de treball a l'Agència Tributària pels diferents terminis que acaben per declarar impostos dels exercicis anteriors. Enguany, l'emergència sanitària ha fet que aquesta càrrega es prevegui encara superior, després que s'ajornessin les declaracions de l'impost general indirecte del primer trimestre del 2020, els mensuals del març i l'abril, així com els del primer trimestre de la renda dels no residents. Aquestes dues declaracions sumades a les que hi ha cada any durant el juliol, fa que la previsió de la xifra de declaracions que s'han de presentar al juliol sigui d'un total de 21.893. Tenint en compte també que hi ha hagut una disminució de la capacitat d'atenció al públic per les mesures de seguretat de la Covid-19, que fan que els aforaments siguint limitats, el Govern ha decidit prorrogar alguns terminis de declaracions a l'Agència Tributària.

Concretament, les declaracions de l'impost de societats i el de la renda dels no residents, que es podran realitzar fins el 31 d'agost, és a dir un mes més tard. A més, s'haurà de presentar obligatòriament de manera telemàtica la declaració simplificada de l'impost sobre societats, és a dir aquelles que tenen una xifra total d'ingressos inferior als 600.000 euros, així com les liquidacions de l'IGI mensual, trimestral i semestral.

En aquest sentit, l'Agència Tributària ha estat treballant en potenciar i millorar l'oficina virutal, per tal que sigui més intuïtiva. De moment només serveix per presentar la declaració de l'IRPF, però es preveu que s'extengui a la resta de tràmits.