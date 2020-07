Part dels empleats en ERTO no han cobrat res o tot el que els corresponia

La CASS treballa perquè l’empresa pugui regular les dades errònies i pagar el que toca

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:16

Lídia Raventós Andorra la Vella

Una part dels treballadors que estan en ERTO han tornat a tenir problemes aquest inici de mes per cobrar el que els correspon. Segons va explicar la CASS, encarregada de pagar la part de la suspensió que pertany a Govern, el problema rau en el fet que els empresaris han donat dades errònies sobre els empleats afectats. Per entendre la situació cal recordar que per validar l’ERTO primer cal emplenar un document a Treball amb les dades necessàries, després aquesta informació es fa arribar a la CASS, que genera un document amb la cotització del treballador que l’empresari ha de validar. En els casos en què el pagament no s’ha fet bé, segons indica la parapública, és perquè l’empresa ha donat i validat posteriorment una informació que era imprecisa o errònia. Per exemple, s’ha donat per bo un salari que no pertocava, de manera que a l’hora de fer el càlcul del pagament de l’ERTO la xifra no concorda.

El principal problema és que un cop l’empresari ha entrat aquesta informació no pot fer cap canvi encara que s’adoni que s’ha equivocat. Qualsevol modificació a partir d’aquest moment l’ha de fer la CASS de manera manual, fet que alenteix molt el procés. És per això que des de la parapública es treballa perquè el sistema informàtic sigui menys rígid i es puguin fer les regularitzacions escaients encara que ja s’hagi validat la informació. La CASS preveu tenir aquest canvi enllestit el 20 d’aquest mes i poder solucionar els problemes que han tingut encara aquest mes alguns treballadors per cobrar el que els pertoca segons la llei.

Tant des de la CASS com des del Govern van assegurar que es tracta d’una minoria de casos i que el gruix de treballadors en ERTO ha cobrat el que tocava sense incidències. En aquest sentit, van recordar que des de fa unes setmanes algunes modificacions es poden fer a través de la pàgina web, fet que permet evitar l’allau de correus electrònics que Treball va haver de gestionar els mesos de maig i juny. Els canvis bàsics que es poden realitzar són modificacions en l’estatus de l’ERTO del treballador, és a dir, modificar el percentatge d’hores en suspensió o fins i tot l’anul·lació. Des de Govern van informar que la possibilitat de fer part de les modificacions a través del web ha facilitat la feina i ha rebaixat molt les incidències que van tenir lloc el mes passat i que van arribar a col·lapsar el departament de Treball.