Els Mallol volen que es desnoni el Punt de Trobada en dos mesos

Han presentat un escrit en què demanen a la batllia que fixi aquest termini i no els 14 que vol la família Cachafeiro

Els Cachafeiro pagaran 5 milions als treballadors del Punt de Trobada El canvi de titular dels grans magatzems lauredians està més a prop. Fernando Galindo

Actualitzada 08/07/2020 a les 19:30

Els propietaris dels terrenys del Punt de Trobada, la família Mallol, han presentat un escrit a la batlle encarregada del desnonament del centre comercial en què demanen que dicti que el mateix s'ha de fer en un termini de dos mesos. La societat suplica a la batlle que admeti l'escrit i que ordeni els Cachafeiro que deixin els llocs al seu dia arrendats "lliures, vacus, expedits i a la plena disposició de l'empresa dels propietaris, Cops SA, (inclosa la baixa administrativa dels comerços radicats en els dits llocs), en correcte estat de conservació, sense perjudici del desgast derivat del seu ús normal, juntament amb els béns mobles a ells incorporats de forma permanent, en un termini de dos mesos a comptar de la data que la batlle requereixi als fins ara explotadors del centre comercial a tal efecte".

A l'escrit també recorden que l’arrendador, Cops SA, no té res a veure amb els temes de liquidació d’estocs de mercaderies, acomiadament de personal i liquidació de deutes i obligacions (principalment amb proveïdors) que puguin tenir els Cachafeiro, perquè aquests extrems afecten a l’explotació i no tenen res a veure amb l’arrendament.

Cal recordar que els arrendadors van presentar un escrit a la batlle en què fixaven en dotze mesos el temps necessari per a una liquidació “viable” i dos mesos més per dur a terme el desmuntatge de tot el parament i mobiliari dels grans magatzems per entregar-lo als propietaris. Catorze en total, que situarien el relleu el setembre del 2021.