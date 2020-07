La Cimera de caps d'Estat es farà la primavera vinent

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:39

Redacció Andorra la Vella

La secretaria general iberoamericana va anunciar ahir que la Cimera de caps d’Estat i de Govern iberoamericans, tal com va avançar el Diari, es farà la primavera del 2021. Així es va decidir en la III reunió de coordinadors nacionals i de responsables de cooperació de la Conferència Iberoamericana, celebrada entre dilluns i ahir amb la presència de tots els països iberoamericans. La reunió va acollir favorablement la proposta d’Andorra, que ostenta la presidència pro tempore de la Conferència Iberoamericana, per celebrar la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern el primer semestre del 2021 amb el lema Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus.

“Mantenim la dinàmica de consens en l’àmbit de la Conferència Iberoamericana: tots els països donen suport a posposar la Cimera al primer semestre del 2021”, va indicar el coordinador nacional d’Andorra per a la Cimera Iberoamericana, Jaume Gaytán”, en un comunicat de premsa. La reunió de ministres d’Afers Exteriors iberoamericans que se celebrarà abans de final d’any adoptarà formalment la decisió i fixarà la data de celebració.