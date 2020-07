L'aquaparc d'Andorra la Vella obre el 14 de juliol

L'activitat, que costa 47.854 euros, estarà disponible de dimarts a dissabte fins el 15 d'agost, de 10.30 a 13.45 hores i de 15 a 19 hores

El comú instal·larà un aquaparc a l'Estadi Comunal fins al setembre Tobogan aquàtic gegant de la festa del Poble d'Andorra la Vella 2019 ARXIU COMÚ D'ANDORRA LA VELLA

Actualitzada 08/07/2020 a les 17:14

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella oferirà per segon estiu consecutiu l'aquaparc, una proposta lúdica i refrescant, que començarà a funcionar el proper 14 de juliol a l'Estadi comunal Joan Samarra, una iniciativa que ha costat 47.853 euros, sense IGI, segons s'ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat (BOPA), i que inclou el subministrament, el muntatge i l'explotació de l'aquaparc d'estiu. L'activitat estarà disponible de dimarts a dissabte fins el 15 d'agost, de 10.30 a 13.45 hores i de 15 a 19 hores, i tindra dos espais amb inflables i jocs d'aigua i tallers. El comú ha establert dos torns d'un màxim de dues hores per als usuaris del matí i dos més a la tarda per tal de limitar l'aforament i netejar i desinfectar les instal·lacions en cada un dels torns. Així mateix, el comú recomana comprar l'entrada per Internet a gatzara.com o al telèfon 630219, que té un preu de 2 euros i és gratuïta pels menors de 4 anys. Els infants haran de dur roba de bany i els menos de 12 anys hauran d'assistir acompanyats per un adult. El comú preveu una participació diària màxima de 160 infants en els quatre torns diaris, amb un màxim de 40 infants, 20 en cada espai.