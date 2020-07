Gallardo reitera que l'ajuda de l'empresa de Toti Garcia va ser "altruista"

Resposta a la pregunta parlamentària de la consellera de Terceravia Carine Montaner

Gerard del Castillo Andorra la Vella

L'empresa A2 Security, propietari del destacat membre del partit liberal Toti Garcia va col·laborar de forma altruista i no ha percebut cap retribució per les operacions de compra de material sanitari. Així respon el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a la pregunta de la consellera general de Terceravia, Carine Montaner, relativa a si l'empresa ha participat en les operacions de compra del material sanitari.

La pregunta parlamentària, de la qual s'ha publicat avui la resposta al Butlletí del Consell General, també demanava si l’Administració General va passar un contracte amb l’empresa A2 Security i precisar per quins serveis prestats i per quin import. L’empresa tenia un contracte de prova de sis mesos i l'import pels serveis prestats ascendeix a 25.000 euros, s'indica a la resposta. S'afegeix que les tasques d'A2 Security eren intermediació amb empreses o inversors amb l’objectiu de materialitzar inversió al país; coordinació i organització de les reunions amb les empreses o inversors que A2 Security, disposa en la seva cartera de contactes, així com nous clients que vagi incorporant; i suport i assistència al ministre de Presidència, Economia i Empresa a les reunions en matèria d’inversió estrangera coordinades per A2 Security.