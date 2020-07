Els períodes hàbils de caça arrenquen el 4 d'octubre

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:37

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Medi Ambient va fer ahir públics els períodes hàbils de caça per a la temporada 2020-2021, així com els plans de caça del cabirol i del mufló. L’ordre ministerial, que sortirà publicat avui al BOPA, marca que el període per a la caça menor queda fixat entre el 4 d’octubre i el 3 de gener del 2021, amb els dijous, diumenges i festius fixats pel calendari com a dies hàbils. Pel que fa a la temporada de caça del porc senglar, el cérvol i la guineu, el període fixat és entre el 4 d’octubre i el 28 de febrer del 2021, prorrogables, amb els dijous, dissabtes, els diumenges i els festius com a dies hàbils. Finalment, el Govern també va validar els plans de caça del cabirol en terreny cinegètic comú, del mufló en els sectors Setúria-Comapedrosa i Madriu, del mufló en terreny cinegètic comú, del mufló en el vedat de caça d’Enclar i del mufló en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany.