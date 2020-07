Els metges no han cobrat les visites telefòniques

La CASS deu tres mesos de consultes telemàtiques als professionals mèdics per l’atenció telefònica durant la Covid-19

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:15

Anna Ribas Andorra la Vella

Els metges han estat un actor clau en la crisi sanitària derivada de la pandèmia de coronavirus. Des del primer moment, fos a l’hospital, a les consultes o des de casa, tots els professionals es van posar a disposició de la ciutadania i van desaparèixer els caps de setmana i els horaris. És per aquest motiu que el fet que encara no hagin cobrat les visites telefòniques fa que hi hagi un sentiment de descontentament entre els professionals. El president del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, Josep Anton Touceda, va explicar ahir al Diari que “la immensa majoria dels professionals mèdics no han cobrat les consultes telemàtiques, que són la majoria de les consultes que s’han realitzat els darrers tres mesos”.

El representant del col·lectiu es va mostrar “dolgut” i va apuntar que “és difícil d’entendre una situació d’aquestes característiques perquè la tasca, la dedicació i el desgast, tant físic com psicològic, han estat enormes”. A més, va destacar que fins ara “no hem guanyat la guerra, encara la tenim aquí tot i haver superat una batalla”, i que “és molt important que els professionals rebin el suport que cal i que cobrin”. Una fita per la qual, tal com va assegurar Touceda, ja fa tres mesos que insisteixen tant al ministeri de Salut com a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).



Vulneració del conveni

Touceda va remarcar que el fet de no haver cobrat les visites telemàtiques “vulnera el conveni establert entre el Col·legi de Metges i la CASS”, perquè s’hi estableixen uns terminis de pagament de manera “molt precisa”. Uns terminis que, va afegir, “s’han obviat”. “Entenem que és una situació excepcional, però per a situacions excepcionals calen respostes excepcionals, com la dels nostres professionals davant de la pandèmia”, va dir. A hores d’ara, l’entitat només espera que tant el ministeri com la CASS “estiguin a l’altura” i desitja que la problemàtica se solucioni aviat.

En aquesta línia, Touceda va comentar que l’ens “està fent una feina de contenció” perquè, en la situació actual, el conveni perilla. “Estem intentant buscar respostes i donar solucions coherents perquè els professionals vagin fent front als seus pagaments i tinguin paciència, però va passant el temps i veient la perspectiva de la situació els arguments són difícils de trobar”.

Respecte a la resposta obtinguda per part de les institucions, el representant dels metges va detallar que “ens han dit que hi ha una sobrecàrrega a la CASS, però nosaltres també l’hem patit i ha estat brutal, especialment en medicina primària”. Així mateix, va destacar que “ha estat una situació duríssima i terrible perquè hem hagut de donar resposta a la Covid i a altres patologies”. A més, cal recordar que també es van fer càrrec de comunicar els resultats dels tests d’anticossos entre les persones que rebien un SMS dient que s’havien de posar en contacte amb el metge, de fer-los el seguiment i de fer receptes per a proves PCR si presentaven símptomes.

“Hem treballat cada dia amb la màxima dedicació per donar resposta a la situació que hi havia sobre la taula”, va posar en relleu. “Cobrar per les visites telefòniques, quan consta en un decret aprovat per Govern, és el mínim”, va afirmar amb contundència, per confessar que “no estem gens contents i no podem fer cap valoració positiva sobre el tema”.

En ser preguntat sobre si hi ha alguna reunió sobre la taula per parlar amb el ministeri de Salut o amb la CASS, va respondre que “aquestes situacions no es resolen amb reunions perquè no hem de fer cap pacte ni arribar a un acord”. En aquest sentit, va remarcar que “hi ha un decret i un conveni, no és tema de reunir-nos perquè si nosaltres hem complert, ells també ho han de fer. Tothom sap el que ha fet, el que ha deixat de fer i el que ha fet malament, siguem honestos”. “Nosaltres no hem de pactar, ells han de complir el que hi ha establert”, va concloure Touceda.