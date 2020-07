Els ingressos per la taxa al tabac cauen el 41% el primer semestre

La duana només ha aconseguit 28,3 milions d’euros per un impost que representa una quarta part de la totalitat dels ingressos de l’Estat

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:24

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El tancament gairebé total de l’economia des de mitjan març fins a final de maig provocada per la crisi sanitària de la Covid-19 ha continuat tenint els seus efectes negatius durant el juny, malgrat que el mes passat ja es va permetre l’entrada de visitants i l’obertura de la majoria d’establiments no essencials. Un dels principals indicadors és el dels ingressos per les taxes a les importacions, que al juny van tornar a batre rècords històrics en negatiu.

La recaptació per la taxa a la importació de tabac al juny, un impost que en els darrers exercicis ha representat gairebé el 25% dels ingressos anuals de l’Estat, s’ha reduït un 41% en els primers sis mesos del 2020 respecte al mateix període de l’any passat. La duana va ingressar en el primer semestre de l’any 28,3 milions d’euros per aquest concepte, quan en el mateix període de temps del 2019 la recaptació s’havia enfilat fins als 47,8 milions.

El tancament de l’economia des de mitjan març, així com la caiguda del turisme provocada per la crisi sanitària de la Covid-19, són els responsables de la reducció en la recaptació.

A tall d’exemple, la recaptació al juny va ser un 85,7% inferior a la del mateix mes del 2019. I és que per segon mes consecutiu els ingressos per la taxa a la importació de tabac no ha arribat al milió d’euros. Va ser al juny de 765.210 euros, una mica superior als del maig, quan només es van recaptar 186.882 euros.



Xifres mai registrades

La recaptació del maig passat per l’impost al tabac va ser la pitjor xifra mai registrada des que el 2011 la duana publica els ingressos mensuals per la taxa a les importacions. I s’ha d’anar a aquell any per trobar uns ingressos similars als registrats aquest 2020 pel que fa a la taxa que grava el tabac. El juliol del 2011 només es van recaptar 393.401 euros i l’agost d’aquell mateix any la xifra va ser de només 458.442 euros.

Ha hagut de passar una dècada i una pandèmia mundial per tornar ingressos inferiors al milió d’euros en la taxa a la importació de tabac. Una xifra que, exceptuant aquells dos mesos del 2011, sempre ha estat per sobre del milió d’euros, superant habitualment els cinc, moltes vegades els deu i els 15, i un cop, l’abril del 2012, arribant als 27,3 milions.

I és que en aquesta dècada els ingressos per la recaptació de la taxa al tabac s’han mantingut més o menys estables, amb alces puntuals els mesos següents que el Govern anunciés l’increment del gravamen, un fet que es va produir diverses vegades durant el Govern de Toni Martí i amb Jordi Cinca al capdavant de la cartera de Finances. Unes alces puntuals que es convertien en baixades, també puntuals, els mesos següents, un cop els fabricants havien comprat prou tabac perquè l’increment de la taxa els fos menys costós.

D’altra banda, els 28,3 milions d’euros ingressats el primer semestre per la taxa al tabac és la pitjor dada registrada des del 2014, quan només s’havien recaptat 37 milions d’euros en els primers sis mesos de l’any. Aquell exercici es va acabar amb gairebé 100 milions d’euros recaptats, una xifra que hores d’ara sembla molt difícil d’aconseguir a final del 2020.

Respecte als ingressos per la totalitat de les importacions, la recaptació els primers sis mesos de l’any és un 36,6% inferior a la del 2020. S’han ingressat 62,2 milions, quan el primer semestre del 2019 la recaptació es va enfilar fins als 98,7 milions.

De la mateixa manera que ha passat amb el tabac, la xifra dels ingressos per les taxes a les diferents mercaderies importades és la pitjor des de la darrera dècada. I ho és en 20 milions d’euros respecte a la recaptació del primer semestre del 2014, que va ser de 82 milions. Tot i això, el 2014 no va ser el pitjor exercici quant als ingressos totals de les taxes a les importacions. El 2011, malgrat que al primer semestre s’havien recaptat 100 milions, es va acabar amb 170,9 milions ingressats.

Quant a la resta de les importacions, la recuperació de la mobilitat interna sí que s’ha vist reflectida en els ingressos per la taxa als combustibles naturals, que només s’han reduït un 25,6% respecte al juny del 2019. El mes passat es van recaptar 2,8 milions i el total acumulat del 2020 és de 16, un 35% menys que el 2019. S’han ingressat 2,8 per les begudes i 15,4 per la resta de mercaderies.