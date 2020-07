El PS vol una comissió per “reconstruir el país”

Espot es mostra obert a valorar la proposta socialdemòcrata i sosté que “no hi ha res descartat”

08/07/2020

Per abordar els reptes econòmics i socials derivats de la Covid-19, el PS va plantejar ahir en roda de premsa la voluntat de crear una “comissió especial per a la reconstrucció del país”. Així ho va anunciar el president de grup parlamentari del PS, Pere López, qui va apel·lar a aquest “espai de diàleg” com l’eina necessària per crear “un document de conclusions” que aporti solucions “a mitjà i llarg termini”.

Així doncs, en nom del consens, els socialdemòcrates van prendre la iniciativa perquè tots els actors polítics i socials puguin asseure’s en una mateixa taula per “dibuixar plegats el futur del país a mitjà i llarg termini”, tal com va exposar el primer secretari del PS, Gerard Alís. Més concretament, el PS va proposar aglutinar grups parlamentaris, Govern, comuns, altres administracions públiques i agents de la societat civil que representin el teixit econòmic i social.

D’aquesta manera, la composició de la comissió tindria un caràcter mixt en la qual tots els consellers generals serien “membres de ple dret”, tot i que per qüestions d’organització es delimitaria la seva presència a les sessions de treball en funció de la representativitat de cada grup parlamentari. Pel que fa a estructura, López va preveure una durada de tres mesos amb un ritme de treball de dues reunions setmanals.

A l’hora d’acotar l’objecte de les temàtiques a tractar a la comissió, el dirigent socialdemòcrata va exposar de manera genèrica un reguitzell d’àrees classificades de la següent forma: diversificació del model econòmic i actualització del model turístic i comercial; transició ecològica i energètica; transició digital; sistema sanitari, assistencial i de salut pública; polítiques de benestar i atenció a la gent gran i col·lectius en situació de vulnerabilitat; multilateralisme i relacions internacionals, Unió Europea i Consell d’Europa; modernització i optimització de l’administració i del model territorial, i, en darrer lloc, marc fiscal i finançament de l’Estat.



Les posicions polítiques

El treball parlamentari de les dues llei òmnibus ha deixat ferides obertes entre el PS i els grups de la majoria. No obstant això, segons ha pogut saber el Diari, les directrius que ha transmès el cap de Govern, Xavier Espot, a les formacions que donen suport a l’executiu és d’emplaçar-se a estudiar la viabilitat de la proposta socialdemòcrata. Precisament, la voluntat del líder de l’executiu és que no figuri cap apriorisme a l’hora d’estudiar la mesura, ja que a hores d’ara “no hi ha res descartat”. En aquest sentit, els grups de la majoria es reuniran la setmana que ve per definir el posicionament al respecte.

Per tot plegat, López va esforçar-se ahir a mostrar el vessant més conciliador. “Ens hem de desmarcar del que ha passat fins ara. No hem de confondre l’acció de control al Govern en la qual puguin haver divergències, ara hi ha un tema que ens uneix que és la preocupació dels ciutadans”, va expressar el president del grup parlamentari, qui va subratllar que el PS “és un partit amb vocació de Govern que actualment és la primera força de l’oposició”.

Amb la pretesa intencionalitat de rebaixar tensions polítiques, López va defensar la coexistència de la comissió amb el nou full de ruta pressupostari que està reajustant el Govern. “Les dues coses són compatibles perquè l’horitzó temporal és diferent”, va argumentar Alís. Igualment, ambdós dirigents van coincidir a l’hora d’assenyalar que el Consell General “és el millor lloc” per donar veu “a tota la gent que té ganes de fer-se sentir”.

La proposta va ser tramitada ahir a Sindicatura i des d’avui els grups parlamentaris disposen de 15 dies per fer esmenes al document abans de sotmetre’s a debat parlamentari.