El Govern vol que la línia L1 torni a l'antic recorregut pel centre d'Andorra la Vella

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:36

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar ahir, durant la reunió de la comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular de viatgers, una nova proposta de zonificació del transport públic a les dues valls amb l’objectiu d’equiparar els viatges tenint en compte la distància recorreguda des del punt de sortida.

Així mateix, s’ha anunciat que s’està treballant perquè l’L1 torni al seu antic recorregut pel centre d’Andorra la Vella les pròximes setmanes, deixant de passar pel carrer Prat de la Creu per passar a circular per l’avinguda Meritxell i l’avinguda Príncep Benlloch. L’objectiu és reforçar el servei a la zona comercial i descongestionar el trànsit rodat de Prat de la Creu.

La comissió està formada per un membre de cadascuna de les dues empreses adjudicatàries, a banda dels cinc membres nomenats pels ministeris competents.