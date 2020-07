El PS demana a Govern per què impedeix als locals d'oci nocturn obrir fins les tres

Els socialdemòcrates destaquen l'important activitat econòmica que tenen aquests negocis en la franja entre l'1 h i les 3 h

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, ha presentat una bateria de preguntes escrites a Govern en relació a les restriccions horàries d'obertura dels locals d'oci nocturn, als quals se'ls obliga a tancar a la una de la matinada. En concret, en el text tramitat aquest matí, el PS demana quins van ser els criteris per fixar aquesta hora de tancament, per què hi va haver un criteri a partir del 9 de juny i per què es va permetre obrir fins les tres de l'1 al 9. A més, els socialdemòcrates volen saber si es va informar als restauradors del canvi i si Govern té constància que aquests ja havien organitzat l'horari de la seva plantilla seguint el que estava permès durant la setmana de l'1 al 9 de juny. "Molts d'aquests locals ja havien organitzat la seva plantilla de treballadors i treballadores dins la franja horària d'1:00 a 3:00 hores. A més a més, a partir de l'hora de tancament actual, molts clients es dirigeixen altres espais privats, com cases particulars, per continuar les respectives trobades grupals, i això està suposant aldarulls pels veïns d'aquestes festes privades", ha comentat Font.

En aquest sentit, els socialdemòcrates demanen si Govern té constància dels aldarulls que estan succeint a partir de la una quan els clients estan obligats a marxar dels locals i es dirigeixen a un espai particular, o si es dirigeixen a la Seu d'Urgell, on hi ha un horari de tancament més ampli.

A més, el PS vol saber si per què Govern no ha fixat un altre tipus d'horari pels locals d'oci nocturn, com ara els pubs, que vagi més enllà de la una i si hi ha la previsió de fer-ho durant els mesos de juliol i agost.