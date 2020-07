La presidenta dels batlles dimiteix

Laura Rodríguez, que estava en el càrrec des de l'any 2018, va ser qui va presentar al Consell Superior de la Justícia la carta de malestar i disconformitat per la no renovació de la batlle suplent Núria López

La presidenta dels Batlles, Laura Rodríguez, ha presentat la dimissió aquest matí segons ha pogut saber el Diari. Rodríguez, que assumia el càrrec des de l'any 2018 arran de la renúncia d'Azahara Cascales, va ser qui va presentar la carta de malestar i disconformitat que els batlles van escriure al Consell Superior de Justícia arran de la decisió de no renovar la batlle suplent Núria López, un text on asseguraven que la situació era inassumible i que el CSJ estava donant l'esquena a la Batllia. En un primer moment, els companys de Rodríguez van intentar reunir-se amb el president del Consell Superior de Justícia, Enric Casadevall, però se'ls va negar la possibilitat, fet que va propiciar que els batlles fessin aquest escrit, en el qual també hi estava d'acord Laura Rodríguez. El text posa de manifest la necessitat de contractar més personal, ja que actualment només hi ha dos batlles instructors i cada un té més de 3.500 causes pendents, a les quals s'han de sumar les que tenia Núria López. El CSJ va demanar reunions per seccions especialitzades i els batlles van insistir a anar-hi tots junts, però finalment el Consell Superior de la Justícia es va negar a que fos així i els batlles no es van presentar a la trobada i van fer arribar una segona carta per insistir en la necessitat de reconsiderar la decisió presa per tal d'evitar l'afectació del servei públic. Així mateix, fonts internes de la justícia van precisar que no hi ha una bona sintonia entre determinats membres del CSJ i que això feia que a vegades es barregessin afers personals. D'altra banda, si el Tribunal Superior desestima el recurs del CSJ i dona la raó a López, aquesta podrà accedir a una de les places titulars i deixar en una mala posició el Consell Superior de la Justícia per tot aquest embolic quan precisament s'està a l'espera d'una sentència molt transcendent, que pot deixar en no-res la votació dels cinc membres del consell, que amb tres vots contra dos va aconseguir evitar la renovació de Núria López. El president del CSJ, Enric Casadevall, va manifestar en una entrevista al Diari que si "el TS diu que la plaça és seva li donarem" i que no hi hauria cap problema.

Tots els agents implicats però coincideixen que l'esquerda que separa la judicatura i el seu òrgan de govern s'està fent més gran. El CSJ ha convocat oposicions per nomenar cinc batlles, però no estaran operatius en un any perquè el ministeri de Justícia s'ha negat en rodó a fer una modificació de la llei per reduir a quatre mesos el termini. Els nous batlles necessitaran un rodatge. S'han presentat 15 candidats, dels quals 10 són advocats i la resta forma part del sistema judicial, com secretaris, una de les opcions que es podria produir seria que si hi ha secretaris que ascendeixin a batlles el dèficit de personal passi a l'escala més baixa, segons apunten fonts de la justícia, però l'última decisió la té el Tribunal Superior de Justícia.

