Caldea avança l'obertura d'Inúu al 18 de juliol

Inúu L'entrada de Caldea i Inúu Arxiu

Actualitzada 08/07/2020 a les 12:29

Redacció Andorra la Vella

Caldea ha avançat l'obertura d'Inúu, que estava prevista per l'1 d'agost, al 18 de juliol. La direcció del termolúdic ha pres la decisió arran de la previsió d'un increment del nombre de reserves a partir de la segona meitat de juliol i recuperar així a pràcticament tot el personal que es trobava amb un ERTO. L'aforament de l'espai per a adults queda`ra reduït per garantir la distància d'1,5 metres entre grups de visitants i s'intensificarà la higiene i desinfecció de totes les instal·lacions. Els clients d'Inúu també podran gaudir de la nova llacuna panoràmica, ja que l'entrada inclou l'accés al Termolúdic, tot i que l'espai destinat als infants seguirà tancat temporalment.