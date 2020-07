Buscant entre les escombraries

Una imatge poc vista al Principat que va crear estupor entre els ciutadans. Un grup de joves recollint aliments i productes d’un contenidor just al costat d’un comerç d’alimentació.

Un grup de tres persones recollint aliments i productes frescos de dins d’un contenidor, just al costat d’un supermercat d’Encamp. Així ho van explicar testimonis dels fets al Diari, que van indicar que “aquesta és una imatge a la qual no estem acostumats a Andorra”. Les tres persones eren “joves, no crec pas que tinguessin més de 25 anys”.

Els testimonis presencials van explicar que “no sé si eren treballadors temporers que s’han quedat al país”, però van afegir que “els vam sentir parlar i ho feien en castellà. I, sense cap mena de dubte, era un accent argentí”. Van exposar que “semblaven molt nerviosos i amb sentiment de culpa. Primer van passar pel costat del contenidor i quan van veure que hi havia productes frescos i alguns altres que caducaven el mateix dia van parlar entre ells i els agafar”.

Les mateixes fonts testimonials van explicar al Diari que “se’ls veia força nerviosos. Primer van aixecar una mica la tapa i després van començar a rebuscar, mentre un d’ells vigilava que no els veiés ningú; semblava que tenien sentiment de culpa en haver de recollir així aliments”.

D’altra banda, els testimonis també van poder sentir que els joves deien entre ells “agafem tot el que puguem, a veure si en tenim prou per passar la setmana”. Així, van agafar una caixa de fruita buida que hi havia per omplir-la i també unes motxilles que duien.

En aquest sentit, les persones que van presenciar la situació van voler incidir que “ens va impactar molt, perquè aquesta imatge de veure persones recollint menjar dels contenidors que estan propers als supermercats és una cosa que a Andorra encara no havíem vist mai”. No obstant això, també van indicar que el contenidor estava ple de menjar que encara estava en bon estat. Aquesta pràctica, que és habitual en altres països, fins ara no s’havia donat al Principat amb persones que tinguessin necessitat.