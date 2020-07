Andorra la Vella baixa l'aportació al fons solidari a 1,5 milions

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:17

L’aportació d’Andorra la Vella al fons solidari es veurà reduïda en mig milió d’euros. Així ho va saber el Diari, al qual fons properes a la casa comuna van confirmar que la partida que havia reservat el comú que encapçala Conxita Marsol només hauria fet una reserva de partida d’1,5 milions d’euros per aportar al fons solidari, en lloc dels dos milions que s’havien anunciat prèviament.

D’aquesta manera, sembla que la decisió final del comú d’Escaldes-Engordany d’aportar només un milió d’euros, força per sota del que els comuns de DA consideren que li pertocaria, ha acabat influint en la quantitat final aportada per la capital del país. Amb la més que previsible rebaixa, Andorra la Vella acabarà aportant el mateix que Encamp, i el total del fons solidari, a expenses del que acabi fent Sant Julià de Lòria, estaria dotat amb 6,5 milions, una quantitat sensiblement inferior a la que preveien el Govern i els comuns que tenen el lideratge de Demòcrates per Andorra. De la mateixa manera, i segons va saber el Diari, Conxita Marsol va voler consensuar les quantitats a aportar i les rebaixes salarials amb l’oposició, que encapçala la socialdemòcrata Dolors Carmona. En aquest sentit, la corporació de la capital preveu que es pugui celebrar una sessió del consell del comú abans que acabi el mes de juliol i que serveixi per instaurar, ja de manera oficial i inamovible, l’aportació al fons solidari i la rebaixa de salaris dels càrrecs electes i de confiança.

Sobre les remuneracions, la taula que s’estaria estudiant estaria prop del 10%, un serrell, però, que encara no estaria decidit. A més a més, queda pendent per veure quin serà l’àmbit d’aplicació de la retallada salarial al comú de la capital, ja que tot sembla indicar que només tindria afectació directa en els càrrecs públics i en la versió actual del text deixa fora els càrrecs de confiança.