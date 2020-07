Els agents detenen tres persones, entre les quals el gerent de l’establiment d’Escaldes

Actuació policial antidroga en un bar El bar tancat sense cap retol que indiqui que és un local públic, ahir. Fernando Galindo

Actualitzada 08/07/2020 a les 06:33

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

La policia va efectuar ahir una operació antidroga que es va saldar amb tres persones detingudes. L’operació està judicialitzada i el cos d’ordre no va donar informació ahir, encara que segons fonts properes a la investigació els agents van actuar en un bar situat al carrer Fiter i Rossell d’Escaldes-Engordany i en alguns domicilis particulars.

Fruit de l’ordre judicial va ser detingut el gerent del bar, que darrerament s’havia convertit més en un restaurant i que, segons veïns de la zona, estava gestionat per persones de nacionalitat peruana. Segons els mateixos veïns, no és la primera vegada que la policia fa acte de presència en aquest establiment, però ahir l’actuació va ser més important perquè, encara que no es va trobar una gran quantitat de droga, sí que a l’interior del local hi havien estris que es fan servir per a la venda d’estupefaents.

El bar-restaurant feia poc que havia obert després de la crisi del coronavirus. Abans de la pandèmia ja havia estat objecte d’alguna visita policial, però sense detencions. Les altres dues persones tindrien una vinculació menor amb el presumpte negoci de la droga i segons sembla els agents també van actuar en alguns domicilis particulars.

Fonts policials van relacionar l’actuació d’ahir amb la que fa poc va tenir lloc en un pis del carrer Prat de la Creu. Fa una setmana el cos de policia va arrestar tres persones per possessió de més de cinquanta grams de cocaïna.

Segons van informar els agents a través d’un comunicat, l’operació es troba judicialitzada i s’emmarca dintre de les actuacions que realitzen per la lluita contra el tràfic d’estupefaents. Els arrestats, dos homes de 27 i 25 anys i una dona de 55, tots residents al Principat, disposaven, en el moment de la detenció, de 55 grams de cocaïna preparats en 52 dosis de poc més d’un gram que s’havien de destinar a la venda al detall del producte estupefaent.



Pasta de cocaïna

La policia va notificar que els acusats tenien en la seva possessió 26 grams de pasta de cocaïna, la qual també tenien la intenció de vendre com a producte de baix cost i que té un gran component addictiu per a qui la consumeix, dues bàscules i diversos estris que servien per confeccionar els petits embolcalls en què es distribueix la droga.

Des del cos de seguretat també van manifestar que la lluita contra el tràfic d’estupefaents constitueix un dels eixos principals de l’acció policial, amb l’objectiu de garantir una eficaç lluita contra un dels fenòmens delictius més extensos en la societat moderna i que representen una veritable qüestió de salut pública.