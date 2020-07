Vilarrubla participa en la Comissió francoandorrana de l'ensenyament a París

La ministra ha compartit la trobada amb el titular d'Educació francès, Jean-Michel Blanquer

Ester Vilarrubla i Jean Michel Blanquer La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el ministre d'Educació nacional francès, Jean Michel Blanquer Twitter Ambassade d'Andorre

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha participat avui en la Comissió mixta francoandorrana per l'ensenyament, que ha tingut lloc a París. Vilarrubla ha compartit la trobada amb una vintena de persones, on hi havia el ministre d'Educació nacional francès, Jean-Michel Blanquer, i l'ambaixadora d'Andorra a França, Eva Descarrega, entre d'altres.