Una selectivitat atípica

La selectivitat posa fi a un curs acadèmic marcat per les dificultats que ha provocat la Covid-19 en l’aprenentatge dels alumnes. Els estudiants afronten, amb els nervis d’una preparació atípica, un examen que determinarà el seu futur universitari.

Actualitzada 07/07/2020 a les 07:02

Adrià Esteban Andorra la Vella

L’aroma de les vacances arriba aquest any una mica més tard per als estudiants que aspiren a accedir a la universitat a partir del setembre. És ja el mes de juliol i molts alumnes encara no s’han desempallegat dels llibres a causa de la modificació del calendari acadèmic, afectat per la Covid-19. La temuda selectivitat va començar ahir a l’institut espanyol de la Margineda i alguns dels adolescents que s’examinen relaten al Diari la seva atípica preparació per a la prova.

“L’última setmana es passa malament perquè costa molt menjar i l’estómac se’n ressent. Sembla mentida però amb 17 anys se m’està caient el cabell”, expressa el David Blanch, alumne del col·legi Sant Ermengol. A la tensió inherent de la prova, enguany s’hi afegeix el repte d’obtenir el millor resultat possible amb el hàndicap de no haver rebut el seguiment educatiu de forma presencial. “Allò positiu d’aquest any és que hem tingut una setmana més per preparar la selectivitat, però no hem pogut acabar el temari i l’hem hagut d’acabar pel nostre compte”, assenyala el David.

Certament, l’alumne apunta que a principi de juny van poder tornar a les aules per preparar la selectivitat, tot i que subratlla que “eren setmanes per repassar el temari en lloc d’acabar-lo”. Per aquest motiu, afirma que part de la matèria que es trobarà a l’examen ha hagut de preparar-la a distància, quelcom que malgrat els suports digitals no sempre és fàcil. “Alguns professors, depenent del seu caràcter, no ens responien als missatges”, lamenta el David. A tall d’exemple, manifesta que ha hagut de recórrer als seus pares per resoldre dubtes sobre la transició espanyola.

El seu objectiu professional, però, passa per cursar un doble grau d’enginyeria química i tècniques en bioprocessos alimentaris, on la nota de tall preveu que haurà augmentat respecte a la de l’any passat. “Aquest any s’han inflat bastant les notes per arrodonir els expedients acadèmics”, considera el David, qui lleugerament també ha vist incrementada la seva nota mitjana. “Jo no em sento del tot a gust perquè no és el que em mereixo, però potser algú que havia de suspendre està més content”, assegura.

Per la seva banda, la Txell Escoda, estudiant de l’escola andorrana de batxillerat, explica que des del seu institut es van realitzar sis sessions virtuals preparatòries per a la selectivitat. “Ha estat difícil perquè no vèiem cara a cara al professor i quan ens compartia pantalla hi havia talls per culpa d’internet o s’acabava la bateria”, declara la Txell. Des del seu punt de vista, la pandèmia ha influït en la preparació de la prova. “M’estic buscant jo mateixa bastant la informació en no haver fet les classes. M’he hagut de preparar molts llibres en molt poc temps perquè el batxillerat està sent una mica estressant”, descriu.

De cara al futur, somia de cursar educació primària en anglès, raó per la qual s’ha inscrit a literatura catalana com una de les assignatures que més ponderen. “Em demanen un 8,18 [sobre 14] i surto amb un 9. Estic bastant tranquil·la perquè la nota ja la tinc i ho he volgut fer per millorar-la”, argumenta la Txell, qui el 15 de juliol haurà de tornar a examinar-se per a unes proves d’aptitut personal que requereix el seu grau.

En darrer lloc, la Judith Avilés, també de l’escola andorrana de batxillerat, va veure el got mig ple en les conseqüències de la Covid-19. “Ens ha afavorit perquè ens han anul·lat les POB i hem tingut més temps per preparar les PAU”, reflexiona. No obstant això, admet que l’activitat lectiva no presencial “fa que estiguis més relaxat i que t’hi impliquis menys”. “En haver treballat de manera telemàtica tots els alumnes ens hem distret una mica més”, manifesta.

Per tot plegat, la Judith s’imagina fent psicologia en la seva etapa universitària i per accedir-hi haurà de superar la nota de tall –que actualment és d’un 8,36– i enfrontar-se a les matemàtiques a la selectivitat. “No són només els nervis de fer un examen, sinó de fer aquest examen perquè saps que en depèn en bona part el teu futur”, opina en les hores prèvies d’una selectivitat atípica marcada per la Covid-19.