Tret de sortida dels Esports d'estiu amb 162 inscrits COMÚ DE LA MASSANA

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:44

En la primera setmana d’Esports d’estiu a la parròquia massanenca hi ha hagut 162 infants inscrits que passaran una setmana gaudint de jocs, excursions i tallers. Ahir també van donar el tret de sortida les Setmanes temàtiques, amb un curs d’arts escèniques per aprendre a ballar i cantar sobre l’escenari, i l’Estiu jove, una opció per a joves que tenen entre 12 i 18 anys.