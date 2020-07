SDP demana la dimissió de Jover arran de la sentencia del TSJ

La formació considera que la condemna pels tuits contra els Cierco fa que sigui "evident" que el ministre Portaveu "no pot continuar" en el seu càrrec

Actualitzada 07/07/2020 a les 18:14

Redacció Andorra la Vella

SDP ha demanat la dimissió del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover arran de la condemna del Tribunal Superior de la Justícia a pagar 2.500 euros als germans Higini i Ramon Cierco per un tuit del febrer de l'any passat quan era ministre d'Educació. En la piulada, Jover utilitzava l'expressió "colla de bandolers", i es va considerar que va atemptar el dret d'honor dels Cierco. La formació considera que "sembla evident que no pot continuar al seu seient del consell de ministres" per tres motius: per higiene demòcratica, per respecte a les institucions i per respecte als valors morals que ha de mantenir un representant de les institucions. Així ho han expressat els membres d'SDP, Josep Lluís Donsion i Elisabet Zoppetti en roda de premsa aquesta tarda.