MoraBanc i JC Flowers volen adquirir la gestora Tressis

La crisi del coronavirus ha accelerat la venda de l’empresa espanyola

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:39

Redacció Andorra la Vella

MoraBanc i JC Flowers & Co, propietària de Vall Banc, s’han interessat per adquirir la gestora espanyola Tressis, la qual amb la crisi del coronavirus ha vist accelerada la necessitat de venda. Segons publica el portal bolsamania, hi ha diferents bancs i fons que s’hi han mostrat interessats, entre els quals destaca especialment l’entitat andorrana MoraBanc, que el 2015 ja va intentar adquirir la gestoria, però la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ho va vetar arran del cas BPA (Banca Privada d’Andorra) - Banco Madrid. Bolsamania recordava en l’article que tant l’entitat andorrana com la seva filial espanyola van ser intervingudes arran de les acusacions dels Estats Units de blanqueig de capitals provinents del crim organitzat. Segons destaquen, aquest és el motiu principal pel qual el supervisor espanyol va vetar la compra, no es volien veure involucrats amb la “marca Andorra” en ple qüestionament del sistema financer.

L’article apunta que des d’aleshores MoraBanc havia mantingut un perfil baix però que el febrer ja van posar un peu a Espanya establint una agència de valors a Barcelona, MoraWealth, i també van participar fins a l’últim moment en la subhasta per la filial de Degroof Petercam que finalment es va endur Andbank.

El portal espanyol indica que els darrers temps MoraBanc hauria fet un segon intent de compra de la gestora, però segons apunta el mitjà espanyol, aquesta última oferta hauria estat rebutjada per ser inferior al que es demana.

Per la seva part, el fons nord-americà JC Flowers & Co està analitzant la possibilitat de posar damunt la taula una oferta que podria arribar les pròximes setmanes. El fons fundat el 1998 per J. Christopher Flowers ha invertit fins ara 16.000 milions de dòlars en 56 companyies de 18 països diferents i té molt renom en el sector financer ibèric arran de la seva inversió del 2016 a Vall Banc. Tot i això, bolsamania assegura que des de la gestoria neguen que hi hagi hagut negociacions i que el fons no va voler fer cap declaració.

Tressis va ser fundada el 2000 i gestiona més de 4.400 milions d’euros en patrimoni de clients. Dins d’aquest volum s’inclourien els gairebé 390 milions dels fons i sicavs de Tressis Gestión. Hi ha moltes entitats interessades.