El comú celebra un reconeixement als voluntaris de la Covid-19 aquest diumenge en el marc de les festes del Roser

La Massana aposta pels artistes del país Un instant de la presentació de la programació cultural de la Massana feta aquest matí amb artistes del país. Eduard Comellas/Comú de La Massana

Actualitzada 07/07/2020 a les 13:54

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana ha presentat aquest matí la programació cultural per aquest estiu, en la qual ha fet una aposta clara pels artistes del país. "El gremi cultural ha patit amb la crisi sanitària i pensàvem que calia donar-los un impuls. A més, estem convençuts que tenim un gran potencial com per dur a terme una temporada cent per cent andorrana", ha comentat el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné. Enguany la programació s'estructura en dos blocs: "Els dimecres Xics", dedicats als infants, i "Dijous, a la fresca", encarats al públic en general. En el primer bloc s'ofererian als més petits tallers i espectacles de qualitat a partir del 15 de juliol, amb una proposta diferent cada setmana. Pel que fa al segon cicle, s'oferiran una sèrie de concerts amb molta varietat artística. El primer es durà a terme el 16 de juliol a càrrec de Juli Trio D3 amb Juli Barrero a la guitarra i la veu dels joves Naiara Lorente i Adam Jhul, de només quinze anys, que oferiran un repertori centrat en el pop espanyol d’última generació. També formaran part del cicle la banda de versions Old School, el quartet Guillem Tudó i Cover Craft, la violinista Mireia Clua i els Pali amb la seva rumba. A més, hi haurà un espectacle que combinarà dansa i circ, amb el duet de moviment i música format per Emma Riba i David Font, que donarà pas a una performance circense, Meri Rabassa i la seva companyia Riguel.



Homenatge als voluntaris

D’altra banda, aquest cap de setmana se celebra el Roser de la Massana i el diumenge tindrà lloc l’Homenatge al Ciutadà, en el qual es premia un ciutadà que ha destacat pel seu esperit altruista o la seva vocació de contribuir al creixement de la parròquia. Enguany, però, el reconeixement es farà a les 149 persones que han treballat de forma desinteressada durant la crisi sanitària fent de voluntaris per anar a fer la compra a la gent gran, als StopLabs i també dels que han estat confeccionant mascaretes de forma altruista. L’acte tindrà lloc diumenge a les 13 h a la plaça de l’Església i es tancarà amb l’actuació de l’Esbart Valls del Nord.



#1 Fem Peís

(07/07/20 14:07)