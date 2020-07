La Justícia vol fer el trasllat per estrenar el nou edifici a l'inici del mes de setembre

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:23

EL CSJ VOL QUE ELS MAGISTRATS PUGUIN FER DE BATLLES DE "MANERA EXCEPCIONAL"

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, va explicar al Diari que l’organisme, conjuntament amb els presidents de les jurisdiccions i el fiscal general, treballa en diverses modificacions legislatives per pal·liar les deficiències estructurals i millorar el funcionament de l’administració de Justícia. Entre elles, la Llei qualificada de la Justícia, la Llei del saig, el Codi Penal i el de Procediment Penal i la Llei de funció pública de l’administració de Justícia. Casadevall va destacar que amb “caràcter urgent” el Consell Superior de la Justícia té la voluntat de defensar la possibilitat que, d’una banda, els magistrats, “en casos excepcionals”, puguin suplir les vacants de la Batllia i, de l’altra, que el període de prova del batlle en pràctiques es pugui adaptar previ els informes del tutor, del president d’aquesta instància i dels inspectors. La formació prevista s’acabaria l’any següent. Els CSJ també vol potenciar la figura del batlle de reforç per tal de suplir les baixes dels batlles i reforçar les oficines judicials que ho requereixin.

Quant a la manca d’efectius de la Batllia, Casadevall va reiterar que amb el concurs ara en marxa es disposarà de 15 jutges, si es poden cobrir les cinc places, un cop passat el període de prova.

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) vol que l’1 de setembre estigui finalitzat el trasllat a la nova seu de la Justícia del material i el mobiliari que ara mateix hi ha a la Batllia. L’organisme ha tret a concurs la mudança per un cost màxim de 60.000 euros i en les clàusules de la licitació detalla que els treballs han d’estar acabats com a molt tard el 31 d’agost. El concurs, que té el 15 de juliol com a data límit per presentar les ofertes, assenyala que el trasllat s’haurà de fer durant l’horari habitual d’obertura de la Batllia i que la mudança dels òrgans judicials i de la fiscalia s’haurà de realitzar la segona quinzena d’agost. Cal recordar que el Govern va decidir fer hàbil la primera quinzena d’agost per intentar avançar en totes les causes que van quedar paralitzades per la crisi sanitària del coronavirus.En concret, el CSJ treu a concurs els serveis de desmuntatge, trasllat i muntatge de mobiliari, i dels treballs d’embalatge i trasllat de material d’informàtica, d’oficina, caixes fortes, arxius vius i arxius morts de les dependències actuals de l’administració de Justícia, que inclou el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Corts, la Batllia i el Ministeri Fiscal, fins al nou edifici de la seu de la Justícia.L’objectiu del servei, s’assenyala al plec de bases, “serà dur a terme els treballs descrits amb celeritat i seguretat i que el mobiliari, caixes fortes, material d’informàtica, d’oficina i documentació d’arxiu arribin al seu destí en perfectes condicions”.El CSJ calcula que a la Batllia hi ha un volum aproximat de documentació d’arxiu d’uns 4.464 metres lineals, “5.000 arrodonint”. La documentació d’arxiu fa referència a la documentació que està custodiada tant a les oficines dels departaments, secretaries i òrgans (arxius vius), com als dipòsits (arxius morts). Del total hi ha distribuïts com arxius vius a les plantes de l’edifici uns 2.926 metres lineals de paper i com arxius semiactius o morts al soterrani uns 1.738 metres lineals de paper, unes 8.700 caixes de documents aproximadament. Atès que alguns serveis jurídics es continuaran oferint durant el trasllat, es preveu un lleuger increment de la documentació a traslladar durant la vigència del contracte.D’altra banda, el CSJ calcula que el volum de mobiliari, de caixes fortes i de material d’informàtica a traslladar és de 556 unitats. Està distribuït en 53 taules, 24 prestatgeries, 15 armaris, 180 armaris metàl·lics, 284 cadires (79 de rodes) i 15 taquilles.També es preveu traslladar 18 caixes fortes de diferents mides i dos armaris de seguretat, 100 impressores, 200 ordinadors i vuit fotocopiadores. Es calcula que a la Batllia hi treballen 150 persones i cadascuna tindrà dues caixes per omplir-les de material d’oficina d’ús personal.