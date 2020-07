La fiscalia vol 16 anys de presó per als tres acusats de l''operació Elit'

Actualitzada 07/07/2020 a les 06:56

RETIRATS ELS CÀRRECS CONTRA UN INFORMÀTIC DE LA POLICIA ACUSAT DE REVELAR SECRETS

El segon judici del dia a Prada Casadet va durar poc més d’un quart d’hora. L’imputat, un informàtic que treballava a la policia, estava acusat d’haver revelat informació sensible d’una persona que hauria pogut perjudicar la seva vida. No obstant això, i des de bon començament, l’acusat va admetre que sí, que havia consultat la fitxa policial del denunciant, però que en cap moment n’havia fet difusió. Concretament, els fets es remunten al setembre del 2018, quan el denunciant i la seva família van argumentar que l’acusat havia fet públic un accident que aquest havia tingut i que la seva mare havia intentat tapar.

Concretament, el sinistre es va produir a Sant Julià de Lòria, després que el denunciant expliqués que anava begut, amb un company, amb el cotxe de l’empresa, i que es va saltar un control policial. Després, va abandonar el vehicle i va fugir corrent de la patrulla, fins que va caure des d’una altura de quinze metres des d’una bastida, a la zona del River. A més a més, va explicar que tenien una relació de parentiu amb la parella de l’acusat i que durant una temporada havien conviscut a casa seva, on aquest i la seva parella els van ajudar per tal de poder trobar feina al Principat. També va exposar que la relació s’hauria deteriorat després que l’acusat i el seu pare tinguessin una forta discussió.

Durant les seves declaracions, es van mostrar certes contradiccions entre el presumpte perjudicat de la revelació de secrets, el seu pare i la seva mare, que no van donar una mateixa versió dels fets. D’altra banda, la que llavors era la dona de l’acusat i família del perjudicat va ser molt contundent i va afirmar que “jo em vaig assabentar de l’accident al bar, i vaig trucar per interessar-me pel seu estat”, desvinculant el seu aleshores marit dels fets; un punt que també va indicar la policia que va testificar.

Davant aquesta situació, la fiscalia va decidir retirar els càrrecs al seu al·legat final. El tribunal va manifestar aleshores que dictaria sentència absolutòria, atenent com s’havia desenvolupat la vista oral.

La fiscalia va demanar ahir sis anys de presó ferms i una multa de 60.000 euros per al principal acusat de l’operació Elit, i cinc anys i una multa de 30.000 euros per als dos còmplices que va tenir. Cal recordar que aquests fets es remunten al 24 de març del 2019, quan la policia va detenir tres residents en diversos punts del país, acusats d’entrar 6,5 quilos de marihuana a través d’un pas de muntanya.No obstant això, el judici al Tribunal de Corts va començar amb polèmica, ja que la defensa d’un dels acusats va plantejar una qüestió prèvia a la qual es van adherir les altres dues. Demanaven que no es tingués en compte les declaracions que havien fet els imputats davant de la policia perquè, segons els advocats, no se’ls havia informat correctament dels seus drets i, a més a més, les van fer en dependències policials sense la presència d’un advocat.Tot i que el tribunal les va desestimar, un dels advocats hi va tornar a incidir en el seu al·legat final, denunciant que “per sobre de tot hi ha els drets fonamentals”, en clara referència a les declaracions dels acusats que sí que van ser preses en consideració.Un altre dels moments tensos del judici es va viure entre un dels lletrats i el president del tribunal, durant les declaracions del cap d’uns dels tres acusats. L’advocat va incidir i redundar que el seu client tindria feina un cop sortís i el magistrat li va replicar que “això no és una oficina de col·locació”.La defensa de l’acusat que va fer de cimbell en va demanar la plena absolució, ja que va argumentar que no estava provada la seva participació, ja que “és normal que dos germans es truquin”.La de l’acusat per a qui la fiscalia va demanar sis anys de presó va argumentar que era indiscutible que el seu client havia entrat la gran quantitat de marihuana, però que no estava provat que el seu motiu fos el tràfic, L’advocat va presentar un informe de l’addicció que tenia com a atenuant i va demanar que se’l condemnés a un any i mig de presó ferma, i pel temps que portava en condicional, que se’l posés en llibertat. Finalment, l’advocat de la persona que va traslladar la motxilla pel pas de muntanya caminant va demanar al Tribunal de Corts que es condemnés el seu acusat a presó ferma pel temps que portava en preventiva, i fins a dos anys de condicional i una multa de 2.000 euros.Dos dels tres acusats van prendre la paraula per mostrar el seu penediment pels actes comesos i el que va dur la motxilla carregada de droga va afirmar que “si em deixen sortir sé que no tornaré a entrar mai més a la presó. Sé el que no vull”.