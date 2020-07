La Cimera iberoamericana es farà el 2021

Els països membres ho han decidit avui a la reunió de coordinadors nacionals

Actualitzada 07/07/2020 a les 23:17

Redacció Andorra la Vella

La III Reunió de coordinadors nacionals i de Responsables de Cooperació de la Conferència Iberoamericana, celebrada aquest dilluns i dimarts amb la presència de tots els països iberoamericans, ha acollit favorablement la proposta d'Andorra, Presidència pro tempore de la Conferència Iberoamericana, per celebrar la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern el primer semestre del 2021 amb el lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'. "Mantenim la dinàmica de consens en l'àmbit de la Conferència Iberoamericana: tots els països donen suport a posposar la Cimera al primer semestre del 2021", ha posat de manifest el Coordinador Nacional d'Andorra per a la Cimera Iberoamericana, Jaume Gaytán.

La reunió de ministres d’Afers Exteriors iberoamericans que se celebrarà abans de finals del 2020 adoptarà formalment la decisió i fixarà la data de celebració de la Cimera Iberoamericana.

Els representants dels 22 països iberoamericans han aprovat així mateix el nou calendari de trobades preparatòries per a la Cimera, que es realitzaran de manera virtual. Entre elles destaquen: la Reunió de ministres de Medi Ambient (16 de setembre), que recuperarà, per iniciativa d'Andorra i després d'una dècada, la qüestió mediambiental a la Conferència Iberoamericana; la Reunió de Ministres d'Educació (6 d'octubre); la Reunió de Ministres d'Administració Pública i Reforma de l'Estat (8 d'octubre); i la Reunió de ministres d’Afers Exteriors prevista per a finals del 2020; es tracta d’una nova cita acordada durant la reunió.

Els països iberoamericans han acordat el seu compromís amb els treballs preparatoris de la Cimera Iberoamericana, que s'enfocaran ara al nou context de la Covid-19 amb l'objectiu d'aportar solucions per a la regió. Així mateix, han manifestat el seu ferm compromís per trobar solucions conjuntes i coordinades per fer front a la major crisi sanitària i socioeconòmica que ha afectat la regió en el darrer segle. En aquest sentit Gaytán i la Responsable de Cooperació andorrana, Gemma Cano, han volgut incidir en el fet que "el lema triat per la Presidència pro tempore andorrana per a la Cimera 'Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030' és més vigent que mai en el context de crisi sanitària provocada per la Covid-19, i així ens ho han manifestat els nostres socis iberoamericans ".

La Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha manifestat per la seva part a l'acabar la trobada de dos dies: “Estem consolidant el treball preparatori rumb a la XXVII Cimera Iberoamericana, adaptant-nos als nous reptes. En aquests temps difícils, els països iberoamericans estan demostrant la seva aposta decidida pel multilateralisme i la cooperació en la Conferència Iberoamericana".

Durant la III Reunió de Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació també s’ha donat un impuls decisiu a la cooperació iberoamericana amb la proposta de quatre noves iniciatives de col·laboració. Es tracta del programa contra el mal de ‘Chagas’ promogut per Argentina i Brasil; l'Institut Iberoamericà de Llengües Indígenes; el programa per a l'eliminació de la violència contra les dones, i el de ciutadania global, que lideren Xile, Espanya, Mèxic, Portugal i Uruguai.