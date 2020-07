Grandvalira posa a la venda el forfet de temporada

El nou període promocional 'Early Booking' permet als residents comprar el passi a 299,95 euros i permet la devolució dels diners en cas d'un altre tancament prematur per la Covid-19

Actualitzada 07/07/2020 a les 10:57

Redacció Andorra la Vvella

Grandvalira i Ordino Arcalís han posat avui a la venda els forfets de la temporada 2020-2021, que preveuen que sigui del 4 de desembre a l'11 d'abril, sempre que les condicions de neu ho permetin. Els forfets ofereixen als usuaris l'accés lliure als dominis de Grandvalira i Ordino Arcalís durant 129 dies, 19 caps de setmana, tot i que si la meteorologia és favorable podrien obrir abans d'hora. Els tiquets es poden aconseguir a través de la web de Grandvalira amb els mateixos preus que la temporada anterior, i com a novetat, s'incorpora un nou període promocional anomenat 'Early Booking', que es perllongarà fins al 30 de setembre i només es pot adquirir en línia, que permet comprar el forfet de Grandvalira a 299,25 euros als clients fidels residents a Andorra i a 589,95 euros als no residents al país. Així mateix, l''Early Booking' ofereix un 10% de descompte a tots els clients fidels que renovin el passi de temporada, en compensació de les setmanes que no van poder gaudir de la temporada anterior pel tancament forçat arran de la pandèmia de la Covid-19. En cas que aquesta mesura s'hagués de tornar a aplicar, l''Early Booking' permet la devolució dels diners mitjançant una nova garantia, i facilita el pagament d'aquest en tres quotes i noves dates que fan que el forfet quedi pagat el primer dia d'inici de temporada.

L'1 d'octubre s'obrirà el tradicional període promocional on els residents podran adquirir el passi al preu de 350 euros i els no residents al país a 690 euros. En el cas d'Ordino Arcalís, el forfet de temporada tindrà un preu de 161,10 euros i de 388,80 euros per als clients fidels no residents al Principat. El 'Early Booking' estarà disponible al web de l'estació fins al 30 de setembre, i a partir de l'1 d'octubre el preu del forfet passarà a ser de 170,05 € per als residents i de 458,85 € per als no residents a Andorra. El passi de temporada per un nou client de Grandvalira, tindrà un cost de 665,50 euros en període 'Early Booking', de 690 euros en promoció i de 863 euros a partir del 9 de desembre mentre que el d'Ordino Arcalís serà el mateix que la temporada 2019-20. A més, els forfets de Grandvalira Resorts ofereixen la possibilitat d'esquiar lliurement a Ordino Arcalís i en un total de 10 estacions d'Europa, Àsia i Sud-amèrica, a més de la incorporació de noves destinacions en vies de negociació.

Com a novetat, per millorar l'experiència del client i en una iniciativa de responsabilitat en la preservació i cura del medi ambient, Grandvalira Resorts ha incorporat el Forfet recarregable i reutilitzable, que permet als usuaris renovar el seu passi accedint amb el codi de la targeta que han fet servir durant la temporada 2019-20 al web de Grandvalira, per tal de recarregar-lo i anar directament a esquiar a partir del 4 de desembre sense passar per taquilles.