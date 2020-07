Govern proposa oficialment celebrar la Cimera el primer semestre del 2021

El canvi de calendari cal que sigui aprovat per tots els estats que participen a la trobada

Andorra va proposar ahir, de manera oficial, que la Conferència de caps d’Estat i de Govern, i el fòrum empresarial, ambdós parts de la Cimera Iberoamericana que organitza el Principat, es puguin celebrar de manera presencial durant el primer semestre del 2021, descartant així fer-ho telemàticament aquesta tardor. El motiu per tal de sol·licitar aquest canvi és la pandèmia de la Covid-19, que ha impossibilitat fer les trobades presencials i, atenent la importància d’aquestes dues, l’executiu va decidir sol·licitar aquest canvi de dates.

El Govern va fer arribar la proposta ahir, durant la tercera reunió de coordinadors nacionals i de responsables de cooperació de la Conferència Iberoamericana, i que s’allarga fins avui. En la mateixa és possible que s’abordi el canvi de calendari proposat per Andorra, que ostenta la secretaria pro tempore de la Cimera. Cal recordar que abans de l’arribada del coronavirus s’estimava que la reunió de caps d’Estat i de Govern se celebraria el novembre d’aquest mateix any. No obstant això, i més enllà de la reunió de coordinació celebrada ahir i avui, el canvi del calendari ha de ser acordat pels 22 estats membres i participants a la Cimera Iberoamericana.

En aquest sentit, el ministre de la Presidència i Economia, Jordi Gallardo, ja va indicar la setmana passada que calia dialogar amb tothom perquè “hi ha un altre país que organitza la Cimera del 2021 i aquest també té els seus calendaris marcats. Hem d’aconseguir trobar el punt d’equilibri, però la nostra voluntat és esgotar totes les opcions per tal que la trobada de caps d’Estat i de Govern, així com el fòrum empresarial, es puguin celebrar de manera presencial a Andorra”. Cal recordar que el 2021 farà trenta anys que se celebra la Cimera Iberoamericana, que va tenir la seva primera reunió el 1991, i que compta amb la participació de 22 països, dels quals la seva immensa majoria (19) són provinents de l’Amèrica Llatina i del Carib, mentre que europeus tan sols hi ha Andorra, Espanya i Portugal. Precisament durant la secretaria pro tempore del Principat es va establir el lema Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus, per tal de marcar els objectius a seguir entorn de la Cimera. Precisament aquests, la innovació i la cooperació, són dos dels reptes que la pandèmia de la Covid-19 ha fet més importants.